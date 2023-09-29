НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 679 из 679«1...677678679
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:49
#10171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Не отвечайте на провокации
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:50
#10172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну хорошо хоть не ваш мир, тьфу тьфу..

Я не совсем понял, тьфу тьфу, это то что Цитата:
111:
Мой народ это уже прожил..

Или что то другое имелось в виду?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:54
#10173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мой народ это уже прожил..

О народе расскажи подробней. Язык, традиции...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:57
#10174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев осудил санкционное противостояние

"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации", - сказал он.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 23:48
#10175
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.

Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 23:50
#10176
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: любой другой "местный" всё это сказал бы - звучало бы не так.
Вот в этом все дело. Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями. :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 01:13
#10177
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не отвечайте на провокации

Действительно, вы мне не нужны..
Я то ни с кем не спорю .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2965
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 06:49
#10178
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Задавайте свои вопросы правильно.

Да Вы батенька бюрократ. А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2965
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 06:58
#10179
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я родился в КЗ

Я представляю как канадцы проклинают Казахстан за то, что Вы именно от нас приехали. Или Вы только там пакостите откуда уже уехали? Для Канады время ещё не пришло?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:19
#10180
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Или Вы только там пакостите откуда уже уехали?

А где вы пакость от меня увидели? То, что я хочу, чтобы дети быстрее начали кататься в ледовом, который два года простаивает - это пакость? Или то, что я постоянно говорю, что вам надо овцеводство исконное возрождать - это пакость? Или то что вам надо от углеводородов уходить в зелёную энергетику - это пакость? Или те ценники , которые вы меня заставили переводить, а теперь сами их переводить отказываетесь - это пакость? Или то, что я тут убеждал весь форум, что народы нельзя плохими словами обзывать - это пакость? Вы мне что конкретно хотите предъявить?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:23
#10181
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Че тоже не спишь? Ладно я, у меня не нормированный рабочий день.)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:24
#10182
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Че тоже не спишь? Ладно я, у меня не нормированный рабочий день.)

Виталь, ты чё, у меня ранний вечер )
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:28
#10183
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Да Вы батенька бюрократ

Вы что-то конкретное хотели спросить? Задайте уже свой вопрос, укажите, что это мне, а не в воздух, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, если знаю ответ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:32
#10184
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил

Пунктуацией важно уметь пользоваться правильно, от обычных запятых иногда зависит весь смысл сказанного. Я не собираюсь вас переучивать, просто имейте ввиду - при отсутствии в конце предложения вопросительного знака - не сильно надейтесь на ответ.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 11:09
#10185
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Страница 679 из 679«1...677678679
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS