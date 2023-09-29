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≡ 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47652
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
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С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13208
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 05:35
#15
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На счёт 5000. Р. Незнаю. Слышал но не видел. но я так понял. Некий тип гоняет и предлагает помощь. Я лично ходил и разговаривал с диспечером . Он не хотел деньги. А я умею давать взятки. Короче система такая. Там есть в телефоне функция двигать очередь например тебя поставили.5 октября. Но можно передвинутся на 1 октября если освободилось место. Так вот этот тип за 5000 сидит в телефоне и ловит это место . На ровном месте зарабатывает деньги)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13208
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:18
#16
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Таких как я много. Например вышел с Польши, Беларусии, Литвы, Латвии. И тд. Можно себя забить в очередь. заранее вплоть до минуты и секунды кто на длинных кругах. А есть ребята чисто челябинск - астана сидят на строй материалах . Им трудно щас. Проблема
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13208
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 06:31
#17
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Вчера первый раз проходил по электороной очереди . Передо мной Пенс . Он такой а как ты так? Сразу заехал?. Я ему меня в очередь забили ещё в Польше я медикаменты таскаю. Я даже могу вас всех объехать если захочу. Он блин. А я по стариковские челябинск астана. Круг 100 000 . Стоял 2 дня. :-( печально. Мужики страдают. Из этой электронки.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2965
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 30.09.23 - 06:47
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
А предлагаю я то чтоб в очередях мы не стояли нам надо самим производить строй материалы,несчастный цементный завод и то не можим запустить.

При чём здесь экономика, когда Вы говорите про политику и даже как бы угрожаете тем,кто пытается сидеть на двух стульях( ведёт многовекторную политику). Правда непонятно от чьего имени.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
234
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 30.09.23 - 07:31
#19
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Цитата:
Vit:
Как я смогу за неделю?

так вам и говорят, они - "глупцы". вы же в ответ все русофобы, да русофобы.
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