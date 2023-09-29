Отправлено: - 23:50

ACROS: любой другой "местный" всё это сказал бы - звучало бы не так.

Цитата:Вот в этом все дело. Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями.