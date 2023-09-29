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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:49
Цитата:
Не отвечайте на провокации
Эл-починно:
Не отвечайте на провокации
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:50
Цитата:
Я не совсем понял, тьфу тьфу, это то что Цитата:
Или что то другое имелось в виду?
111:
Ну хорошо хоть не ваш мир, тьфу тьфу..
Ну хорошо хоть не ваш мир, тьфу тьфу..
Я не совсем понял, тьфу тьфу, это то что Цитата:
111:
Мой народ это уже прожил..
Мой народ это уже прожил..
Или что то другое имелось в виду?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:54
Цитата:
О народе расскажи подробней. Язык, традиции...
111:
Мой народ это уже прожил..
Мой народ это уже прожил..
О народе расскажи подробней. Язык, традиции...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 22:57
Токаев осудил санкционное противостояние
"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации", - сказал он.
"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации", - сказал он.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 23:48
Цитата:
Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык.
ACROS: Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Родина первая это начала, когда заставляла меня перевести Intel Pentium на ценниках на казахский язык.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 23:50
Цитата:
ACROS: любой другой "местный" всё это сказал бы - звучало бы не так.Вот в этом все дело. Я родился в КЗ и прожил бОльшую часть жизни, наши три поколения прожили в КЗ, но мы так и остались для вас, хозяев - гостями.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31426
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 01:13
Цитата:
Действительно, вы мне не нужны..
Я то ни с кем не спорю .
maxsaf:
Не отвечайте на провокации
Не отвечайте на провокации
Действительно, вы мне не нужны..
Я то ни с кем не спорю .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2965
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 06:49
Цитата:
Да Вы батенька бюрократ. А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил
maxsaf:
Задавайте свои вопросы правильно.
Задавайте свои вопросы правильно.
Да Вы батенька бюрократ. А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2965
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 06:58
Цитата:
Я представляю как канадцы проклинают Казахстан за то, что Вы именно от нас приехали. Или Вы только там пакостите откуда уже уехали? Для Канады время ещё не пришло?
maxsaf:
Я родился в КЗ
Я родился в КЗ
Я представляю как канадцы проклинают Казахстан за то, что Вы именно от нас приехали. Или Вы только там пакостите откуда уже уехали? Для Канады время ещё не пришло?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:19
Цитата:
А где вы пакость от меня увидели? То, что я хочу, чтобы дети быстрее начали кататься в ледовом, который два года простаивает - это пакость? Или то, что я постоянно говорю, что вам надо овцеводство исконное возрождать - это пакость? Или то что вам надо от углеводородов уходить в зелёную энергетику - это пакость? Или те ценники , которые вы меня заставили переводить, а теперь сами их переводить отказываетесь - это пакость? Или то, что я тут убеждал весь форум, что народы нельзя плохими словами обзывать - это пакость? Вы мне что конкретно хотите предъявить?
saba:
Или Вы только там пакостите откуда уже уехали?
Или Вы только там пакостите откуда уже уехали?
А где вы пакость от меня увидели? То, что я хочу, чтобы дети быстрее начали кататься в ледовом, который два года простаивает - это пакость? Или то, что я постоянно говорю, что вам надо овцеводство исконное возрождать - это пакость? Или то что вам надо от углеводородов уходить в зелёную энергетику - это пакость? Или те ценники , которые вы меня заставили переводить, а теперь сами их переводить отказываетесь - это пакость? Или то, что я тут убеждал весь форум, что народы нельзя плохими словами обзывать - это пакость? Вы мне что конкретно хотите предъявить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:23
Цитата:
maxsaf:Че тоже не спишь? Ладно я, у меня не нормированный рабочий день.)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:24
Цитата:
Виталь, ты чё, у меня ранний вечер )
Vit:
Че тоже не спишь? Ладно я, у меня не нормированный рабочий день.)
Че тоже не спишь? Ладно я, у меня не нормированный рабочий день.)
Виталь, ты чё, у меня ранний вечер )
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:28
Цитата:
Вы что-то конкретное хотели спросить? Задайте уже свой вопрос, укажите, что это мне, а не в воздух, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, если знаю ответ.
saba:
Да Вы батенька бюрократ
Да Вы батенька бюрократ
Вы что-то конкретное хотели спросить? Задайте уже свой вопрос, укажите, что это мне, а не в воздух, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, если знаю ответ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.09.23 - 07:32
Цитата:
Пунктуацией важно уметь пользоваться правильно, от обычных запятых иногда зависит весь смысл сказанного. Я не собираюсь вас переучивать, просто имейте ввиду - при отсутствии в конце предложения вопросительного знака - не сильно надейтесь на ответ.
saba:
А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил
А я ещё в правилах пунктуации не силён, тоже нарушение правил
Пунктуацией важно уметь пользоваться правильно, от обычных запятых иногда зависит весь смысл сказанного. Я не собираюсь вас переучивать, просто имейте ввиду - при отсутствии в конце предложения вопросительного знака - не сильно надейтесь на ответ.
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