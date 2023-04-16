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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 16.04.23 - 23:33
#556
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Цитата:
111:
Таких что ли? В России это модно..


Когда-нибудь такая штука с тебя спросит :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31426
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 17.04.23 - 00:16
#557
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Цитата:
maxsaf:
Когда-нибудь такая штука с тебя спросит

Да и не она одна спрашивает..
Уже в самом элементарном не понимаю, как делить например роботом комнаты для уборки..
Хотя да, читал и вроде как вникал..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.04.23 - 20:31
#558
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Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов — Сергей Собянин

тыц
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.04.23 - 22:12
#559
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Цитата:
maxsaf:
Искусственный интеллект помог столичным терапевтам поставить более 10 миллионов диагнозов — Сергей Собянин тыц

У меня наверное сбой матрицы. :lol: Читал точно такой же комментарий месяц-два назад. Но найти не могу. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 07.07.23 - 23:28
#560
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У меня предчувствие, что ИИ, покажет скоро всему миру, что строй СССР был совсем не таким, как его видят западные СМИ. А западные СМИ, являются совсем не такими, какими кажутся. :lol: 8-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1271
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 10.07.23 - 16:24
#561
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Цитата:
Эл-починно:
что строй СССР был совсем не таким,

А почему свободный выезд из СССP был закрыт ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 14.07.23 - 23:21
#562
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Цитата:
YESNO:
А почему свободный выезд из СССP был закрыт ?


Вот тут будет приделах! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 17.07.23 - 12:16
#563
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Любопытный диалог человека с ИИ


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.07.23 - 23:16
#564
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Минутка юмора:

Цитата:
Искусственный интеллект намерены внедрить в систему воинской службы для выявления и искоренения фактов дедовщины среди солдат. Об этом во время брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель министра обороны Казахстана Дархан Ахмедиев.


:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.09.23 - 03:23
#565
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Генеральный директор Google считает, что искусственный интеллект - это крупнейшее технологическое достижение, которое мы увидим в нашей жизни.

В своем блоге во вторник Сундар Пичай, который руководит компанией с 2015 года, сказал, что искусственный интеллект «будет самым большим технологическим сдвигом, который мы увидим за свою жизнь. Он может быть даже больше, чем сам интернет».

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.09.23 - 00:46
#566
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Мы ещё на один шаг ближе:

Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Neuralink. Как отмечается на сайте, исследование, которое продлится около 6 лет, предусматривает имплантацию интерфейса мозг-компьютер (BCI) с помощью хирургического робота R1 в область человеческого мозга, отвечающую за движение.

Подробнее...

[Исправлено: maxsaf, 21.09.2023 - 00:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 27.09.23 - 10:13
#567
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Наше будущее тело, пока страшное, как кнопочная Нокиа, но скоро будет как самый новый айфончик :lol:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 27.09.23 - 10:35
#568
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ChatGPT научили слышать, видеть и говорить: ИИ сможет общаться почти как человек

Команда OpenAI объявила о значительном обновлении ChatGPT, которое позволяет моделям искусственного интеллекта GPT-3.5 и GPT-4 анализировать изображения и реагировать на них в рамках текстового разговора.

Кроме того, по словам представителей OpenAI, в мобильное приложение ChatGPT будут добавлены параметры синтеза речи, которые в сочетании с существующими функциями распознавания речи позволят вести полностью устные разговоры с помощником искусственного интеллекта. OpenAI планирует внедрить эти функции в ChatGPT для подписчиков Plus и Enterprise «в течение следующих двух недель». Отмечается, что синтез речи появится только на iOS и Android, а распознавание изображений будет доступно как в веб-интерфейсе, так и в мобильных приложениях.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19679
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.09.23 - 00:32
#569
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Создатель Quake назвал дату появления ИИ, равного человеку

Известный разработчик серии популярных игр Quake Джон Кармак спрогнозировал появление Artificial General Intelligence (AGI) — сильного искусственного интеллекта общего уровня, который способен мыслить и действовать как человек — уже через семь лет.
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