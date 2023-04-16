Искусственный интеллект намерены внедрить в систему воинской службы для выявления и искоренения фактов дедовщины среди солдат. Об этом во время брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель министра обороны Казахстана Дархан Ахмедиев.
Генеральный директор Google считает, что искусственный интеллект - это крупнейшее технологическое достижение, которое мы увидим в нашей жизни.
В своем блоге во вторник Сундар Пичай, который руководит компанией с 2015 года, сказал, что искусственный интеллект «будет самым большим технологическим сдвигом, который мы увидим за свою жизнь. Он может быть даже больше, чем сам интернет».
Нейротехнологическая компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink начала набирать добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Neuralink. Как отмечается на сайте, исследование, которое продлится около 6 лет, предусматривает имплантацию интерфейса мозг-компьютер (BCI) с помощью хирургического робота R1 в область человеческого мозга, отвечающую за движение.
ChatGPT научили слышать, видеть и говорить: ИИ сможет общаться почти как человек
Команда OpenAI объявила о значительном обновлении ChatGPT, которое позволяет моделям искусственного интеллекта GPT-3.5 и GPT-4 анализировать изображения и реагировать на них в рамках текстового разговора.
Кроме того, по словам представителей OpenAI, в мобильное приложение ChatGPT будут добавлены параметры синтеза речи, которые в сочетании с существующими функциями распознавания речи позволят вести полностью устные разговоры с помощником искусственного интеллекта. OpenAI планирует внедрить эти функции в ChatGPT для подписчиков Plus и Enterprise «в течение следующих двух недель». Отмечается, что синтез речи появится только на iOS и Android, а распознавание изображений будет доступно как в веб-интерфейсе, так и в мобильных приложениях.
Создатель Quake назвал дату появления ИИ, равного человеку
Известный разработчик серии популярных игр Quake Джон Кармак спрогнозировал появление Artificial General Intelligence (AGI) — сильного искусственного интеллекта общего уровня, который способен мыслить и действовать как человек — уже через семь лет.
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