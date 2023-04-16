Вечная жизнь 2.0

Отправлено: - 10:35

ChatGPT научили слышать, видеть и говорить: ИИ сможет общаться почти как человек



Команда OpenAI объявила о значительном обновлении ChatGPT, которое позволяет моделям искусственного интеллекта GPT-3.5 и GPT-4 анализировать изображения и реагировать на них в рамках текстового разговора.



Кроме того, по словам представителей OpenAI, в мобильное приложение ChatGPT будут добавлены параметры синтеза речи, которые в сочетании с существующими функциями распознавания речи позволят вести полностью устные разговоры с помощником искусственного интеллекта. OpenAI планирует внедрить эти функции в ChatGPT для подписчиков Plus и Enterprise «в течение следующих двух недель». Отмечается, что синтез речи появится только на iOS и Android, а распознавание изображений будет доступно как в веб-интерфейсе, так и в мобильных приложениях.