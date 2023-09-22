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≡ ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47652
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
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Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ 21 сентября прибыл в Костанайскую область, где встретился с руководителями агроформирований и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба акима региона. Визит прошел без присутствия местных СМИ.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 29.09.23 - 23:14
#15
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Цитата:
maxsaf:
лично пасли барашков


Конечно пас - в детстве когда подходила очередь нашей семьи, я всегда пас и даже ради этого меня отпрашивали с майских школьных занятии.

Цитата:
maxsaf:
это издевательством.


В ваших словах, в вашем тоне и как вы это произнесли - звучит это издевательски, любой другой "местный" всё это сказал бы - звучало бы не так.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 29.09.23 - 23:16
#16
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Цитата:
maxsaf:
телевизоры с планшетниками выпускать


Самый раз- тем более, мы их , вроде и не выпускаем.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:17
#17
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Цитата:
ACROS:
Конечно пас - в детстве когда подходила очередь нашей семьи, я всегда пас и даже ради этого меня отпрашивали с майских школьных занятии.

Ну и что, это так над вами издевались? ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:18
#18
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Цитата:
ACROS:
В ваших словах, в вашем тоне и как вы это произнесли - звучит это издевательски, любой другой "местный" всё это сказал бы - звучало бы не так.

Да я больше местный, чем ваши психологи и блогеры, хотя бы по тому, что барашков пас и держал :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:19
#19
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Цитата:
ACROS:
Самый раз- тем более, мы их , вроде и не выпускаем.

Вот именно, пытались пытались - а так и не взлетело :lol:

[Исправлено: maxsaf, 29.09.2023 - 23:35]
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