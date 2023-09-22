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ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47652
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ 21 сентября прибыл в Костанайскую область, где встретился с руководителями агроформирований и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба акима региона. Визит прошел без присутствия местных СМИ.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 364
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
Чёй-то наш аким, сначала без намордника, потом везде с намордником? Кусаться начал?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1292
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:31
Мда,наши самые бедные крестьяне.. А почем у др бизнесам нет такой поддержки?
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 13:03
Цитата:
У всех есть гос.дотации и субсидии: - нефтянники и газовики её получают; банкиры - тоже, кстати- даже больше всех; машиностроители - вообще купаются в гос.деньгах; крупные торговые сети - субсидируются на предмет процентной ставки льготных государственных кредитов;
Сабыр:
др бизнесам нет такой поддержки?
др бизнесам нет такой поддержки?
У всех есть гос.дотации и субсидии: - нефтянники и газовики её получают; банкиры - тоже, кстати- даже больше всех; машиностроители - вообще купаются в гос.деньгах; крупные торговые сети - субсидируются на предмет процентной ставки льготных государственных кредитов;
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 13:45
Цитата://Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что, в этом году зерновыми засеяли 4,3 млн га. по оперативным данным на 21 сентября, убрали 32% от общей посевной площади, намолотили 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность пока составляет 9,2 ц/га.//
А, чё министр выезжая в нашу область и не знал сколько посеяли, сколько убрали и какая урожайность?? Зачем ему ЭТО докладывать и для кого тогда эти цифры?? Тем более на встрече не было СМИ, был закрытый разговор. Смешно это.
Ничего не надо делать - это рынок; единственное - субсидировать разницу за счёт резерва правительства, как это делают страны Восточной Европы от демпинга дешёвого украинского зерна.
Насчёт семян с Продкорпорации - пойдёт, как запасной вариант, ибо туда сдавали один СБРОД, если будут выдавать - то это будет пересортица, сеять будут хер знает чем.
Можно сеять на будущий год и зерном этого года - ничего страшного, сеяли и более худшими семенами, опыт в этом деле есть; свободно можно до весны будущего года сохранить и семена от 15-18% влажности: - надо просто чаще ворошить его в складе (как минимум - раз в месяц) и увеличить норму высева на 10-20% в зависимости от процента пророщенных семян.
Паниковать не надо. Всегда есть выход.
А, чё министр выезжая в нашу область и не знал сколько посеяли, сколько убрали и какая урожайность?? Зачем ему ЭТО докладывать и для кого тогда эти цифры?? Тем более на встрече не было СМИ, был закрытый разговор. Смешно это.
Ничего не надо делать - это рынок; единственное - субсидировать разницу за счёт резерва правительства, как это делают страны Восточной Европы от демпинга дешёвого украинского зерна.
Насчёт семян с Продкорпорации - пойдёт, как запасной вариант, ибо туда сдавали один СБРОД, если будут выдавать - то это будет пересортица, сеять будут хер знает чем.
Можно сеять на будущий год и зерном этого года - ничего страшного, сеяли и более худшими семенами, опыт в этом деле есть; свободно можно до весны будущего года сохранить и семена от 15-18% влажности: - надо просто чаще ворошить его в складе (как минимум - раз в месяц) и увеличить норму высева на 10-20% в зависимости от процента пророщенных семян.
Паниковать не надо. Всегда есть выход.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2962
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 14:34
И дать фамилию работнику Ворошилов. Вот откуда оказывается красные маршалы берутся
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31425
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 23.09.23 - 02:15
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать.
«Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
«Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 23.09.23 - 02:18
Цитата:
Правильно, говорит, барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама станете главными партнерами Талибана
111:
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
Правильно, говорит, барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама станете главными партнерами Талибана
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:00
Цитата:
Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.
maxsaf:
барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама
барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама
Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:02
Цитата:
А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??
Что то я про него и не слыхал ???
111:
известный агроэксперт Кирилл Павлов и
известный агроэксперт Кирилл Павлов и
А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??
Что то я про него и не слыхал ???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2442
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:03
Цитата:
Рад Вас видеть, давненько не было.
Цитата:
Ну так если это не казахское, то кто над кем издевается?
ACROS:
Рад Вас видеть, давненько не было.
Цитата:
ACROS:
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.
Ну так если это не казахское, то кто над кем издевается?
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:04
Цитата:
Овцеводство это издевательство над Родиной? С каких пор?
ACROS:
Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Овцеводство это издевательство над Родиной? С каких пор?
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:07
Цитата:
Вы сами лично пасли барашков? Я - пас, в детстве, и будучи взрослым держал. И я не считал это издевательством.
ACROS:
А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??
А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??
Вы сами лично пасли барашков? Я - пас, в детстве, и будучи взрослым держал. И я не считал это издевательством.
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 29.09.23 - 23:09
Цитата:
Уборка в этом году - необычная - всё переувлажнённо и пшеница идёт вся влажная, проросшая, и процент потерь большой - от5 до 10 центнеров семян лежит на почве, и не просто лежит, а дали всходы - всё поле зелёное- как будто после посевной.
Если такая погода сохраниться и до глубокой осени - то можно сенокос организовывать в конце октября, в ноябре. Хорошее сено будет.
Эл-починно:
давненько не было.
давненько не было.
Уборка в этом году - необычная - всё переувлажнённо и пшеница идёт вся влажная, проросшая, и процент потерь большой - от5 до 10 центнеров семян лежит на почве, и не просто лежит, а дали всходы - всё поле зелёное- как будто после посевной.
Если такая погода сохраниться и до глубокой осени - то можно сенокос организовывать в конце октября, в ноябре. Хорошее сено будет.
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:09
Цитата:
Барашки тоже отпадают - Акрос обижается. Ну тогда остаётся телевизоры с планшетниками выпускать так лучше, Акрос?
111:
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
Барашки тоже отпадают - Акрос обижается. Ну тогда остаётся телевизоры с планшетниками выпускать так лучше, Акрос?
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