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≡ ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47652
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
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Министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ 21 сентября прибыл в Костанайскую область, где встретился с руководителями агроформирований и ответил на их вопросы, сообщает пресс-служба акима региона. Визит прошел без присутствия местных СМИ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
364
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:12
#1
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Чёй-то наш аким, сначала без намордника, потом везде с намордником? Кусаться начал?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1292
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 10:31
#2
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Мда,наши самые бедные крестьяне.. А почем у др бизнесам нет такой поддержки?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 13:03
#3
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Цитата:
Сабыр:
др бизнесам нет такой поддержки?


У всех есть гос.дотации и субсидии: - нефтянники и газовики её получают; банкиры - тоже, кстати- даже больше всех; машиностроители - вообще купаются в гос.деньгах; крупные торговые сети - субсидируются на предмет процентной ставки льготных государственных кредитов;
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 13:45
#4
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Цитата://Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что, в этом году зерновыми засеяли 4,3 млн га. по оперативным данным на 21 сентября, убрали 32% от общей посевной площади, намолотили 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность пока составляет 9,2 ц/га.//

А, чё министр выезжая в нашу область и не знал сколько посеяли, сколько убрали и какая урожайность?? Зачем ему ЭТО докладывать и для кого тогда эти цифры?? Тем более на встрече не было СМИ, был закрытый разговор. Смешно это.

Ничего не надо делать - это рынок; единственное - субсидировать разницу за счёт резерва правительства, как это делают страны Восточной Европы от демпинга дешёвого украинского зерна.
Насчёт семян с Продкорпорации - пойдёт, как запасной вариант, ибо туда сдавали один СБРОД, если будут выдавать - то это будет пересортица, сеять будут хер знает чем.
Можно сеять на будущий год и зерном этого года - ничего страшного, сеяли и более худшими семенами, опыт в этом деле есть; свободно можно до весны будущего года сохранить и семена от 15-18% влажности: - надо просто чаще ворошить его в складе (как минимум - раз в месяц) и увеличить норму высева на 10-20% в зависимости от процента пророщенных семян.
Паниковать не надо. Всегда есть выход.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2962
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 22.09.23 - 14:34
#5
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И дать фамилию работнику Ворошилов. Вот откуда оказывается красные маршалы берутся :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31425
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 23.09.23 - 02:15
#6
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Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать.
«Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 23.09.23 - 02:18
#7
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Цитата:
111:
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.

Правильно, говорит, барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама :lol: станете главными партнерами Талибана ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:00
#8
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Цитата:
maxsaf:
барашков надо вместо этого пасти, исконная Рухнама


Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:02
#9
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Цитата:
111:
известный агроэксперт Кирилл Павлов и


А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??
Что то я про него и не слыхал ???
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2442
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:03
#10
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Цитата:
ACROS:

Рад Вас видеть, давненько не было.
Цитата:
ACROS:
Кстати, Рухнама - это не казахское, а вроде туркменская книга Турменбаши.

Ну так если это не казахское, то кто над кем издевается? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:04
#11
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Цитата:
ACROS:
Как вы любите издеваться над своей Родиной- прямо наслаждаетесь.

Овцеводство это издевательство над Родиной? С каких пор?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:07
#12
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Цитата:
ACROS:
А, тот псевдоэксперт - хоть раз сам лично посеял, хотя бы 100 гектаров ??

Вы сами лично пасли барашков? Я - пас, в детстве, и будучи взрослым держал. И я не считал это издевательством. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4844
Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...
Отправлено: 29.09.23 - 23:09
#13
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Цитата:
Эл-починно:
давненько не было.


Уборка в этом году - необычная - всё переувлажнённо и пшеница идёт вся влажная, проросшая, и процент потерь большой - от5 до 10 центнеров семян лежит на почве, и не просто лежит, а дали всходы - всё поле зелёное- как будто после посевной.
Если такая погода сохраниться и до глубокой осени - то можно сенокос организовывать в конце октября, в ноябре. Хорошее сено будет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19675
ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал костанайским аграриями министр сельского хозяйства РК
Отправлено: 29.09.23 - 23:09
#14
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Цитата:
111:
Пшеница — зло для Казахстана: проект «Целина» пора сворачивать. «Мы — лохи в пшеничном бизнесе» — прямолинейно утверждает известный агроэксперт Кирилл Павлов и приводит факты.

Барашки тоже отпадают - Акрос обижается. Ну тогда остаётся телевизоры с планшетниками выпускать :lol: так лучше, Акрос? ;-) :-)
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