Re: ЧС не вводим, деньги дадим - Какую поддержку пообещал...

Отправлено: - 13:45

Цитата://Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что, в этом году зерновыми засеяли 4,3 млн га. по оперативным данным на 21 сентября, убрали 32% от общей посевной площади, намолотили 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность пока составляет 9,2 ц/га.//



А, чё министр выезжая в нашу область и не знал сколько посеяли, сколько убрали и какая урожайность?? Зачем ему ЭТО докладывать и для кого тогда эти цифры?? Тем более на встрече не было СМИ, был закрытый разговор. Смешно это.



Ничего не надо делать - это рынок; единственное - субсидировать разницу за счёт резерва правительства, как это делают страны Восточной Европы от демпинга дешёвого украинского зерна.

Насчёт семян с Продкорпорации - пойдёт, как запасной вариант, ибо туда сдавали один СБРОД, если будут выдавать - то это будет пересортица, сеять будут хер знает чем.

Можно сеять на будущий год и зерном этого года - ничего страшного, сеяли и более худшими семенами, опыт в этом деле есть; свободно можно до весны будущего года сохранить и семена от 15-18% влажности: - надо просто чаще ворошить его в складе (как минимум - раз в месяц) и увеличить норму высева на 10-20% в зависимости от процента пророщенных семян.

Паниковать не надо. Всегда есть выход.