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≡ 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47650
5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь — Как реально работает нововведение на Бугристом
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
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С 1 сентября на трех пунктах пропуска в РФ начал работать пилотный проект, смысл которого в том, что грузоперевозчики должны резервировать для себя дату и время прохождения границы. Задумано это было для оптимизации деятельности самых перегруженных пунктов пропуска, где постоянно стояли километровые очереди машин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31424
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
#1
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Может когда их диктатор приедет, что то решится..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
530
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 29.09.23 - 20:02
#2
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Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России, заявил Токаев в ходе визита в Германию. По его словам, Астана поддерживает контакты со структурами, которые следят за соблюдением ограничительных мер.

....результат на лицо не получится на двух стульях сидеть и результат будет плачевный.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1041
Re: 5 000 рублей, чтобы втиснуться в забронированную очередь —...
Отправлено: 29.09.23 - 20:23
#3
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Клевета на совейскую действительность! 8-)
У нас в ЕАЭС свободное передвижение товаров. :lol:
Так шта, все эти пробки на границе - не правда. :lol: Фантазии водителей.
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