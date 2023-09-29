Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по делу о распространении наркотиков бывшими студентками КСТК огласили показательно в здании КРУ
Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по делу о распространении наркотиков бывшими студентками КСТК огласили показательно в здании КРУ
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать