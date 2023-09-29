«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
Отправлено: 29.09.23 - 12:42
И первый из них: в чем неотложная необходимость этого мероприятия. Те же бетонные столбы в центре выглядят вполне крепкими, не падают, провода на себе исправно держат. Зачем на их место ставят металлические? Читать новость
Добавьте в копилку вопросов. Когда нормально перетянут провода? В центре где хожу. На всех участках где заменены столбы провода теперь висят на соплях. Если раньше были аккуратно натянуты с "бобинами" на столбах то теперь как попало висит. (где-то чуть ли не рвется (при этом от столба обычно в этом месте уже оторвано), а где то до земли провисает). Если так надолго оставят, то первый же ветер с порывами до 25-30 м/с даст всем шороху.
У бетонной опоры срок службы около 50 лет. Может она и выглядит крепко. Но внизу, ниже уровня земли часто уже ничего нет. И в любой момент может переломиться. Часто не она провода держит, а провода её. И еще как правильно ответил аким в металлический столб безопаснее врезаться. Не сразу насмерть. Важнее всего жизнь человека. Столб можно заменить. А железный еще и не так сложно как бетонный
Короче куда не ткнись везде засада, вся инфраструктура, жилой фонд и коммуникации ссср рано или поздно "отхлебнет" как говорят слесаря, все новое доверия не внушает, это и жилья касается и столбов и всего остального
Другой вопрос. Не логично звучит, что для улучшения эстетичного вида с одной улицы убирают и на другую ставят или в районы отправляют. Или на других улицах и в районах другие эстетические требования или вкусы у населения. Конечно люди порой рады хоть такому проявлению заботы. Но разве не должен быть одинаковый подход для всех?
"Для улучшения эстетического вида" - а от пыли постоянной в городе не хотите избавиться? Приезжаешь на чистой машине, 2-3 дня и как со свинарника. Улицы метут тракторами, вся пыль разносится по округе. Но нет, надо менять асфальт каждый год на одних и тех же улицах, бордюры и теперь добрались до фонарей.
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