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≡ Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47650
Без людей прошла встреча акима Рудного с населением. Массовка прибежала через 20 минут после начала мероприятия
Отправлено: 29.09.23 - 18:05
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Встреча акима Рудного с населением состоялась 28 сентября в Молодежном ресурсном центре. К началу мероприятия зал МРЦ оказался пустым. Компанию рудненскому градоначальнику составили только его подчиненные и журналисты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31424
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 18:05
#1
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Зачем там ему люди?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4399
Re: Без людей прошла встреча акима Рудного с населением....
Отправлено: 29.09.23 - 19:45
#2
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Инициатора сгона учителей и директора школы, наверно, надо уволить? :-o
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