НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по делу о распространении наркотиков бывшими студентками КСТК огласили показательно в здании КРУ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47650
Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по делу о распространении наркотиков бывшими студентками КСТК огласили показательно в здании КРУ
Отправлено: 29.09.23 - 17:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения прошли сегодня, 29 сентября, после них сразу же огласили приговор. Заключительную часть провели не в здании суда, а КРУ при полном актовом зале студентов - их собрали около 300 человек. По мнению прокуратуры, такое показательное завершение процесса, заставит многих студентов задуматься.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
297
Re: Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по...
Отправлено: 29.09.23 - 17:30
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31424
Re: Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по...
Отправлено: 29.09.23 - 18:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко, потому что показательно..
Тут конечно суд не прав.
За убийство так не сажают.
А тут просто даешь торчкам, то что они хотят, ну и немного зарабатываешь на них.
Кто ж не зарабатывает на людях?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3229
Re: Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по...
Отправлено: 29.09.23 - 18:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, только НГ запретили публиковать фото подсудимых? В КН они опубликованы со всей резкостью... :-x
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
530
Re: Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по...
Отправлено: 29.09.23 - 19:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Распространение наркотиков пора возводить в ранг угроз национальной безопасности, - так начал выступление в прениях государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ.

......пешки сядут а главные воротилы как всегда не будут пойманы,где справедливость?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2956
Re: Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по...
Отправлено: 29.09.23 - 19:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
воротилы

Жаль конечно девчонок,но в этом "бизнесе" без пешек воротилы тоже ничего не могут.
Я вот смотрел сайты по поводу работы. на несколько объявлений наткнулся , курьеры зарплата 400000, не звонить писать только на ватсапп, тут вот сразу как то понятно. что за "работа". Другое дело рекламировали , что у полиции есть какое то крутое подразделение, где сидят продвинутые хакеры, неужели нельзя проследить и добраться хотя бы до среднего звена?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2438
Вместе с подсудимыми плакали сидящие в зале - Приговор по делу о распространении наркотиков бывшими студентками КСТК огласили показательно в здании КРУ
Отправлено: 29.09.23 - 19:51
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
неужели нельзя проследить и добраться хотя бы до среднего звена?

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS