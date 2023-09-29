Отправлено: - 19:48

родом из Шанхая2022:

воротилы

Цитата:Жаль конечно девчонок,но в этом "бизнесе" без пешек воротилы тоже ничего не могут.Я вот смотрел сайты по поводу работы. на несколько объявлений наткнулся , курьеры зарплата 400000, не звонить писать только на ватсапп, тут вот сразу как то понятно. что за "работа". Другое дело рекламировали , что у полиции есть какое то крутое подразделение, где сидят продвинутые хакеры, неужели нельзя проследить и добраться хотя бы до среднего звена?