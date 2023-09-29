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≡ В одном из районов Костаная завтра отключат электроэнергию на полдня
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47646
В одном из районов Костаная завтра отключат электроэнергию на полдня
Отправлено: 29.09.23 - 14:49
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План работ Костанайской Горэлектросети на 30 сентября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях с утра и до обеда будет отключена электроэнергия у потребителей частного сектора и спальных районов.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
167
Re: В одном из районов Костаная завтра отключат электроэнергию...
Отправлено: 29.09.23 - 14:49
#1
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светофор на перекрестке Хакимжанова-Маяковского.
исправьте, ул. Хакимжановой
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
614
В одном из районов Костаная завтра отключат электроэнергию на полдня
Отправлено: 29.09.23 - 15:08
#2
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Цитата:
костанаец:
светофор на перекрестке Хакимжанова-Маяковского. исправьте, ул. Хакимжановой

Спасибо, исправили
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