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≡ Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47646
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
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В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1085
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 29.09.23 - 00:59
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
смотрел интервью с доктором наук по экономике Игорем Липсиц

Это не тот дядя, который три года назад свалил со страны и, несомненно знает все проблемы изнутри России? Отрасли не привел с нехваткой? Наверное это научно-производственные и нефте-газовые отрасли. И демографию надо подымать. В Сибири. Африканцы ребята выносливые, на нефтяных кустах без них никак )))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1327
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 29.09.23 - 11:52
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Скакнул курс рубля к тенге значить значит у Марика подорожает салат из российских огурцов и майонеза ЕЖК,а также варенье из Российского сахара.


Не только ж курс рубля к тенге определяет конечные цены в наших магазинах. Но и рублёвая цена внутри России. А она складывается в том числе в зависимости от курса рубля к доллару: потому что семена, запчасти, комплектующие и т.д. в основном импортные. И фермер российский хочет импортную машину, строит дом из импортных материалов, покупает импортную одежду, а его жена хочет импортный айфон и в Турцию лететь за доллары. Поэтому он поднимет цену на свои огурцы, когда импорт начнёт дорожать из-за нового курса доллара в 100 рублей.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4337
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 29.09.23 - 14:46
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, со слов И.Липсиц и их чиновников, в великой России катастрафически не хватает рабочих рук, своих недостаточно, мигрантам не выгодно туда ехать и.т.д. Рассматривают варианты завоза африканцев, северокорейцев чтобы они помогли - работали и демографией подсобили .


Цитата:
родом из Шанхая2022:
...у нас в великом Казахстане что ли рук хватает,если остались то и те рукапопые...


Всё нормально в Россию привезут африканцев и северокорейцев, к нам бегут сами великие россияне. То ли еще будет,то ли еще будет,то ли еще будет, Ой-ой-ой!

По состоянию на 01 августа 2023 года количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70% (малый и средний бизнес), стало 18000.

Правильно выше отдельные "грамотеи" говорят без великих россиян никак не обойдёмся, возможно хорошие специалисты, ждём всяких толчков, рывков, прорывов в экономике

:-P .

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4337
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 29.09.23 - 14:49
#33
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Цитата:
Мишаня:
Это не тот дядя, который три года назад свалил со страны и, несомненно знает все проблемы изнутри России?


Вроде в Израиль убежал и оттуда вешает.

Цитата:
Мишаня:
И демографию надо подымать. В Сибири. Африканцы ребята выносливые, на нефтяных кустах без них никак )))


Говорят уже едут, надеюсь толк от них будет

:lol: .
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