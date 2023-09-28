Отправлено: - 14:46

Kairat stayer:

Так, со слов И.Липсиц и их чиновников, в великой России катастрафически не хватает рабочих рук, своих недостаточно, мигрантам не выгодно туда ехать и.т.д. Рассматривают варианты завоза африканцев, северокорейцев чтобы они помогли - работали и демографией подсобили .

родом из Шанхая2022:

...у нас в великом Казахстане что ли рук хватает,если остались то и те рукапопые...

Цитата:Цитата:Всё нормально в Россию привезут африканцев и северокорейцев, к нам бегут сами великие россияне. То ли еще будет,то ли еще будет,то ли еще будет, Ой-ой-ой!По состоянию на 01 августа 2023 года количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло за год на 70% (малый и средний бизнес), стало 18000.Правильно выше отдельные "грамотеи" говорят без великих россиян никак не обойдёмся, возможно хорошие специалисты, ждём всяких толчков, рывков, прорывов в экономикеПодробнее здесь: