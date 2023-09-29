Re: «Для улучшения эстетического вида и безопасности...» -...

Отправлено: - 12:42

Добавьте в копилку вопросов. Когда нормально перетянут провода? В центре где хожу. На всех участках где заменены столбы провода теперь висят на соплях. Если раньше были аккуратно натянуты с "бобинами" на столбах то теперь как попало висит. (где-то чуть ли не рвется (при этом от столба обычно в этом месте уже оторвано), а где то до земли провисает). Если так надолго оставят, то первый же ветер с порывами до 25-30 м/с даст всем шороху.