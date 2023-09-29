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«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
«Для улучшения эстетического вида и безопасности...» - Костанайцы задают вопросы по поводу массовой замены опор освещения в городе
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