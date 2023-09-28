Отправлено: - 11:52

Добринцофф:

Скакнул курс рубля к тенге значить значит у Марика подорожает салат из российских огурцов и майонеза ЕЖК,а также варенье из Российского сахара.

Цитата:Не только ж курс рубля к тенге определяет конечные цены в наших магазинах. Но и рублёвая цена внутри России. А она складывается в том числе в зависимости от курса рубля к доллару: потому что семена, запчасти, комплектующие и т.д. в основном импортные. И фермер российский хочет импортную машину, строит дом из импортных материалов, покупает импортную одежду, а его жена хочет импортный айфон и в Турцию лететь за доллары. Поэтому он поднимет цену на свои огурцы, когда импорт начнёт дорожать из-за нового курса доллара в 100 рублей.