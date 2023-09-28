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≡ "Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47644
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
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- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 23:29
#75
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Даже Германия уже прямым текстом говорит:

Цитата:
Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
232
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 07:51
#76
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Цитата:
maxsaf:
Колесо обозрения все ещё крутится?

колесо разобрали. да оно и на... не нужно было. жалко не перестреляли публично всех кто хоть каким-то боком принимал решение о его "нужности".
но я имел ввиду лёд. в рудненском ледовом он же как-то есть. а зимой, вы не представляете, он ещё и на "амиде" есть. и всё без иностранного вмешательства.
в данном же конкретном случае, я так полагаю, сия арена была построена чисто для вы...на, ну как у нас всё в стране делается. а факт того, что построенное ещё и обслуживать нужно, о нём никто не думал. у нас любое руководство, а уж тем паче государственное не способно думать дальше одного шага вперёд.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
232
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 08:00
#77
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Цитата:
maxsaf:
Даже Германия уже прямым текстом говорит:

я вам так скажу. если кому-то нужно говорить об этом, то ему не нужно говорить об этом. его нужно просто доить, и рассказывать о том какой он молодец. для пущего эффекта, желательно на языке оригинала.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2953
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 29.09.23 - 08:46
#78
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Так и не понял, чём причина столь жаркого обсуждения? Как обычно чиновник, на своём птичьем языке рассказал ничего не понятное. Я так понимаю, когда заключается договор о ГЧП, там тендера нет, частная фирма неважно чья хоть местная, хоть иностранная заключает договор с государством в данном случае о строительстве Ледового дворца. Построили договор исполнили. хоть и не до конца . Там оборудование , мебель тоже должно быть поставлено по этому договору. Теперь встаёт вопрос об эксплуатации. Это уже услуги государству и просто услуги населению и всем кто хочет покататься. Население убираем , там всё понятно. хочешь кататься, плати денежки. А вот для услуг государству необходим тот самый тендер об который тут сломали столько копий. Но так как фирма создавалась только для строительства , она не прошла общеустановленные квалификационные правила. Тут и словакам надо было думать заранее и наши чиновники перед строительством скорее всего на словах пообещали, что будете Вы эксплуатировать. чтобы окупить расходы и потом получать прибыль. Но все споткнулись об Закон о госзакупках . А виноваты здесь все и словаки и наши чиновники, словакам надо было какую то аффилированную с ними компанию подтянуть, чтобы соответствовала требованиям, а нашим нормально провести тендер, для чего на пальцах разъяснить до начала строительства иностранцам о требованиях Закона.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 08:53
#79
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Цитата:
saba:
наши чиновники перед строительством скорее всего на словах пообещали, что будете Вы эксплуатировать. чтобы окупить расходы и потом получать прибыль. Но все споткнулись об Закон о госзакупках .

Проще говоря - кидалово)) Иностранному инвестору нафиг не нужны все эти тонкости и внутренняя кухня. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 08:56
#80
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Цитата:
saba: когда заключается договор о ГЧП, там тендера нет


Цитата:
saba:
А вот для услуг государству необходим тот самый тендер


Ой, правда? Когда деньги несут инвесторы тендер не надо, а когда инвесторы хотят отбить вложения - уже надо, да? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2953
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 29.09.23 - 09:10
#81
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Цитата:
maxsaf:
Когда деньги несут инвесторы тендер не надо,

Это просто разные вещи, ГЧП это либо строительство или аренда какого либо предприятия на паях с государством. Нам такое предлагали для эксплуатации наружного освещения в городе когда то. Но потом всё равно нужно выиграть тендер, чтобы государство оплачивало это самое освещение. А насчёт инвесторов я сильно сомневаюсь. Денежки скорее всего были казахстанские. Каких нибудь наших толстосумов , открыли в Словакии фирму, наняли местных жителей, чтобы не светиться. Фирма то открыта всего ничего как, поэтому и опыта эксплуатации таких ледовых сооружений нет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:15
#82
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Цитата:
saba:
Фирма то открыта всего ничего как, поэтому и опыта эксплуатации таких ледовых сооружений нет

Зачем связываться, если нет опыта?

Цитата:
saba:
А насчёт инвесторов я сильно сомневаюсь. Денежки скорее всего были казахстанские. Каких нибудь наших толстосумов , открыли в Словакии фирму, наняли местных жителей, чтобы не светиться.

Час от часу не легче. Пора наверное прокуратуре вмешаться :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:17
#83
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Цитата:
saba:
Но потом всё равно нужно выиграть тендер

Ну вы то, я уверен, понимаете разницу между закупкой из одного источника и конкурсом, коим тендер и является

[Исправлено: maxsaf, 29.09.2023 - 09:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:25
#84
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Цитата:
saba:
Так и не понял, чём причина столь жаркого обсуждения?

Вы хотите, чтобы дети в Казахстане ходили на секции в нормальный ледовый дворец? Любой адекватный гражданин этого хотел бы. А ваш ледовый дворец стоит просто так, и ржавеет. Чем позже его запустят, тем дороже встанет запуск. Ещё несколько лет и капремонт понадобится объекту, который даже не эксплуатировался из за каких-то нелепых причин, из за чиновников, которые три раза провели тендер без результата, а зарплату за это получили. Сколько ещё раз надо порожняком провести тендер, чтобы вы поняли, что фигня какая то происходит? Ещё пять раз нормально будет? А может восемь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:31
#85
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Цитата:
Но мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер е смог принять участие, потому что не соответствовал критериям, которые установлены для поставщика. У них недостаточно квалификационного опыта.

Вы каждый раз надеялись, что квалификационный опыт вдруг ни с того ни с сего появится? :lol: или ждали, что кто-то случайный на тендер залетит?)) Я правда пытаюсь логику этого объяснения понять :-)

[Исправлено: maxsaf, 29.09.2023 - 09:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19660
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:36
#86
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Цитата:
saba:
А вот для услуг государству необходим тот самый тендер об который тут сломали столько копий

Единственное, что тут нужно - хороший пендель, желательно с самого верху, и тогда через две недели дети уже начнут кататься, и все будет красиво и по закону. А так - это очередной "цементный завод". 8-)

[Исправлено: maxsaf, 29.09.2023 - 09:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19107
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 29.09.23 - 09:58
#87
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[Исправлено: alex_60, 29.09.2023 - 10:51]
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