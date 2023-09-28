Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...

Отправлено: - 08:46

Так и не понял, чём причина столь жаркого обсуждения? Как обычно чиновник, на своём птичьем языке рассказал ничего не понятное. Я так понимаю, когда заключается договор о ГЧП, там тендера нет, частная фирма неважно чья хоть местная, хоть иностранная заключает договор с государством в данном случае о строительстве Ледового дворца. Построили договор исполнили. хоть и не до конца . Там оборудование , мебель тоже должно быть поставлено по этому договору. Теперь встаёт вопрос об эксплуатации. Это уже услуги государству и просто услуги населению и всем кто хочет покататься. Население убираем , там всё понятно. хочешь кататься, плати денежки. А вот для услуг государству необходим тот самый тендер об который тут сломали столько копий. Но так как фирма создавалась только для строительства , она не прошла общеустановленные квалификационные правила. Тут и словакам надо было думать заранее и наши чиновники перед строительством скорее всего на словах пообещали, что будете Вы эксплуатировать. чтобы окупить расходы и потом получать прибыль. Но все споткнулись об Закон о госзакупках . А виноваты здесь все и словаки и наши чиновники, словакам надо было какую то аффилированную с ними компанию подтянуть, чтобы соответствовала требованиям, а нашим нормально провести тендер, для чего на пальцах разъяснить до начала строительства иностранцам о требованиях Закона.