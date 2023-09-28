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≡ Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47643
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
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В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1085
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 29.09.23 - 00:59
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
смотрел интервью с доктором наук по экономике Игорем Липсиц

Это не тот дядя, который три года назад свалил со страны и, несомненно знает все проблемы изнутри России? Отрасли не привел с нехваткой? Наверное это научно-производственные и нефте-газовые отрасли. И демографию надо подымать. В Сибири. Африканцы ребята выносливые, на нефтяных кустах без них никак )))
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