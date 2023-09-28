Отправлено: - 00:59

Kairat stayer:

смотрел интервью с доктором наук по экономике Игорем Липсиц

Цитата:Это не тот дядя, который три года назад свалил со страны и, несомненно знает все проблемы изнутри России? Отрасли не привел с нехваткой? Наверное это научно-производственные и нефте-газовые отрасли. И демографию надо подымать. В Сибири. Африканцы ребята выносливые, на нефтяных кустах без них никак )))