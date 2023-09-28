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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:12
#10141
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Цитата:
abaika95:
самый парадокс заключается в другом и наука когда-нибудь это объяснит российскому сми верят больше русские вне россии чем сами русские в россии

Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и тут плохо и там плохо, все дорого, инфляция, зарплата гроши жалкие и т.д. приходят поуехавшие и говорят местным: ребята, у вас вот там надо так сделать, а то там чуть чуть не совсем хорошо. Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:17
#10142
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Цитата:
abaika95:
нормальные люди пытаются анализировать и читать альтернативные источники

Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте одним словом "Стыдоба". А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть? :-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 12:39
#10143
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Господа! Только спокойствие! Канада уже признала свое поражение!!! Польша кинула Украину! Сила в правде!

[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.09.2023 - 13:33]
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:10
#10144
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Ну и..... горит Украина. Зеленского сдали . Нюрнберг два светит!!!
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:40
#10145
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Кому нужна дворняжка???
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:41
#10146
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Помогите? Бегает по двору . Жалко ее!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:44
#10147
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Цитата:
soldat pv:
Ну и..... горит Украина. Зеленского сдали . Нюрнберг два светит!

мрут россияне, нету просвета, пыню повесят)))

прям стихи уже
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14086
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 13:47
#10148
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Цитата:
maxsaf:
Другой парадокс - местные форумчане плачутся: у нас все так плохо, и

кто плачется где?
нытики так они везде нытики
адекватные люди понимают все вводные и выходящие
Цитата:
maxsaf:
Ответная реакция от местных: Эээээ, ты чё, але, ты кто такой, найду - порву

нормальная реакция на хамство от чужаков
Цитата:
maxsaf:
Ну в российских СМИ, как и в американских пишут про овации нацисту в парламенте

одно слово пропустил
В КАНАДСКОМ парламенте
тоесть на твоей родине
парламент славил нациста)
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?
Цитата:
maxsaf:
А чё пишут в ваших альтернативно одаренных СМИ? Все норм, так и должно быть?

в наших сми пишут
война плохо
россия начла агрессивную войну

в канадских сми наши сми поддерживают или иного мнения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 20:58
#10149
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Цитата:
abaika95:
трюдо надо отправить в отставку вырази мнение свое хотя бы тут?

Цитата:
В Министерстве культуры Украины попытались оправдать бывших участников дивизии CC «Галичина» после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады. Об этом сообщает газета Politico.

Как пишет издание, в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов. Кроме того, такая позиция Минкульта Украины была отражена в официальном документе, направленном в канадское правительство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 23:08
#10150
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Как Токаев умеет то, прогнуться перед немцами..



🇺🇦🇰🇿 Токаев заявил, что Казахстан не даст возможности рф обойти санкции Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России, и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Да, несладко нынче живется на болотах.
То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 23:19
#10151
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Цитата:
111:
Да, несладко нынче живется на болотах. То ятаган в спину запустят, то кумысом обольют ..

Откажитесь от всего, что идёт к вам из России, или через Россию, во будет весело :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 00:12
#10152
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Цитата:
maxsaf:
Откажитесь от всего, что идёт к вам из России,

Не представляешь, я только за..
А вы как там обходитесь без российского, наверно болеете и померли все?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 00:17
#10153
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Цитата:
111:
А вы как там обходитесь без российского, наверно болеете и померли все?

Ну, во первых тут есть и российское, если сильно приспичит. Во вторых, есть много своего, есть из Мексики, из штатов, и из южной Америки. Так что не переживай
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 00:43
#10154
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Цитата:
111: Не представляешь, я только за..
О, це гарно казал, як справжний казахский хлопец. Что ж тебе мешает? Начни с себя. Не бери российского - заправляйся своей горючкой, не покупай растительных/животных масел, рыбы, консервов и т.д. Заодно от бульбашинских товаров откажись. Жизнь заиграет новыми красками. Подряди родню. Вот Путин будет в шоке - Марик и ко перестали брать российские товары, горюшко горькое, как же теперь жить?

[Исправлено: Мишаня, 28.09.2023 - 23:44]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8487
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.09.23 - 00:48
#10155
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Цитата:
111:
Не представляешь, я только за.. А вы как там обходитесь без российского,

----------------------- а ты как без российского обходишься ?Ну не патриотично и чьерт с ним..Маслу то какая разница..Русская колбаса и белорусское масло
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