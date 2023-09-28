Отправлено: - 10:06

Добринцофф:

от чего больше зависят цены на основные продукты питания ,от рубля или от доллара

[Исправлено: Тот самый, 28.09.2023 - 10:09]

Цитата:Ну, так а рублёвые цены складываются от цен на внешних рынках. Сейчас у них курс дошёл почти до 100 рублей за доллар и их экспортёрам становится на 30% выгоднее продать масло в Индию, чем продавать своим. От этого растёт цена внутри России, потому что предложения по старой цене будет всё меньше. Т.е. так или иначе рублёвая цена внутри России формируется от внешних цен.Также и с ананасами/бананами - расплачиваются с Эквадором или Бразилией не рублями. А даже если и рублями, то по курсу доллара. В конечном итоге цену определит курс доллара.Просто у России рынок в разы (если не десятки раз) больше нашего, много складов с продукцией затаренной по старым ценам и цены будут расти плавно. Поэтому нам может просто повезти перехватить сахара или масла подешевле, пока курс рубля уже 5, но цены ещё старые. Но дальше инфляция внутри России поднимет цены на их продукцию и у нас тоже.