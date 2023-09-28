Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры? Читать новость
111: А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро. Оказывается в рублях?
Какие мировые рынки о чём ты?Россия полностью обеспечивает себя сахаром и заваливает им Казахстан так ,что местные производители опять плачутся и просят защитить их от импорта,то же самое с пшеницей.Посмотри на прилавки ,подсолнечное масло в основном из России,вот и сделай выводы от чего больше зависят цены на основные продукты питания ,от рубля или от доллара.
111: Реальный курс доллара считаю в пределах 670-720
Нет никакого "реального курса". Есть тот, который нужен в настоящее время. У нас и при курсе 120 был был дефицит бюджета, подняли до 150 в 2009-м, подлатали. Затем в 2012-м до 150. И толку? Уже в следующем году инфляцией проедали это всё. Хоть до 1000 поднимите - получите просто временную выгоду и очередное обнищание населения. А дальше цены поползут вверх, за ними зарплаты, зарплаты бюджетников, увеличение стоимости работ по тендерам и снова через 3 года всё повторится.
Есть другой путь - снижение затрат, уменьшение субсидий, жёсткий контроль за госзакупками с уменьшением цен по тендерам и госпроектам. Но что-то про это все молчат.
Нет никакого курса. Есть цена на валюты, которую устанавливают спекулянты на базаре, который они высокопарно называют "биржей". И цена эта зависит исключительно от их жадности. В Казахстан иностранная валюта поступает в основном от продажи сырья. А налоги торговцы сырьём платят в тенге. И со своими работниками торговцы сырьём рассчитываются в тенге. А дальше простая арифметика: чем дешевле тенге, тем его больше можно купить за доллар или евро. То есть - можно потратить меньше иностранной валюты, чтобы рассчитаться с государством и работниками. Именно поэтому у нас регулярно повышают цену на иностранные валюты. Поменьше - народу и государству, побольше - на свои счета в иностранных банках. Вот и вся "логика".
Добринцофф: от чего больше зависят цены на основные продукты питания ,от рубля или от доллара
Ну, так а рублёвые цены складываются от цен на внешних рынках. Сейчас у них курс дошёл почти до 100 рублей за доллар и их экспортёрам становится на 30% выгоднее продать масло в Индию, чем продавать своим. От этого растёт цена внутри России, потому что предложения по старой цене будет всё меньше. Т.е. так или иначе рублёвая цена внутри России формируется от внешних цен.
Также и с ананасами/бананами - расплачиваются с Эквадором или Бразилией не рублями. А даже если и рублями, то по курсу доллара. В конечном итоге цену определит курс доллара.
Просто у России рынок в разы (если не десятки раз) больше нашего, много складов с продукцией затаренной по старым ценам и цены будут расти плавно. Поэтому нам может просто повезти перехватить сахара или масла подешевле, пока курс рубля уже 5, но цены ещё старые. Но дальше инфляция внутри России поднимет цены на их продукцию и у нас тоже.
Тот самый: Ну, так а рублёвые цены складываются от цен на внешних рынках.
Да,причём здесь внешний рынок,я писал про цены для обывателя который ходит в магазин в г.Кустанай или г.Тобыл.Скакнул курс рубля к тенге значить значит у Марика подорожает салат из российских огурцов и майонеза ЕЖК,а также варенье из Российского сахара.
Эл-починно: будете покупать у России, то тут всё просто...
Не так всё просто, недавно смотрел интервью с доктором наук по экономике Игорем Липсиц на "Живом гвозде". Так, со слов И.Липсиц и их чиновников, в великой России катастрафически не хватает рабочих рук, своих недостаточно, мигрантам не выгодно туда ехать и.т.д. Рассматривают варианты завоза африканцев, северокорейцев чтобы они помогли - работали и демографией подсобили .
Kairat stayer: Не так всё просто, недавно смотрел интервью с доктором наук по экономике Игорем Липсиц на "Живом гвозде". Так, со слов И.Липсиц и их чиновников, в великой России катастрафически не хватает рабочих рук, своих недостаточно, мигрантам не выгодно туда ехать и.т.д.
...у нас в великом Казахстане что ли рук хватает,если остались то и те рукапопые,на брущатку чего стоит посмотреть аж плакать хочется.
....так что у нас получается основные продукты мы завозим от соседей,тежи зкзотические продукты и то завозим из России,ну да у нас прямого выхода к морю нет и если краник прекроют даже не знаю что будем делать.Может заграница нам поможет.
Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода. В данном контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Кроме того, Президент Казахстана обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.
Значительная часть выступления Токаева была посвящена роли Казахстана в стабилизации международных экономических связей. "Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70 процентов экспорта нашей нефти идет в Европейский Союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса", - сказал казахстанский лидер. "В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 процентов. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики. Обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение, Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса", - отметил Токаев.
Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать