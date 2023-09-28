Отправлено: - 21:26

Vit:

Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)

Цитата:Не знаю кто победил, но Чехов со Словаками походу развели как котят. Хотя ничего нового для Казахстана.