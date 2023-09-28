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"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47643
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
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Т
(Администрация сайта)
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- Сообщений:
- 1816
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 13:18
Отредактировал несколько комментариев.
Прошу вести дискуссию без характеристики личности оппонента.
В дальнейшем посты с оскорблениями будем удалять.
Прошу вести дискуссию без характеристики личности оппонента.
В дальнейшем посты с оскорблениями будем удалять.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
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- 13202
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 15:39
Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:24
//с чешско-словацкой компанией,//
Правильно наверное будет с Чехо - словацкой. Страна была Чехословакия. Стали Словакией и Чехией. не чешией.
Правильно наверное будет с Чехо - словацкой. Страна была Чехословакия. Стали Словакией и Чехией. не чешией.
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:26
Цитата:
Не знаю кто победил, но Чехов со Словаками походу развели как котят. Хотя ничего нового для Казахстана.
Vit:
Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Не знаю кто победил, но Чехов со Словаками походу развели как котят. Хотя ничего нового для Казахстана.
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:30
//В частности, Киреева объясняет, что проблемы с тендером на аренду льда произошли именно по вине словацкой компании.//
Так кто всё же, Чехи, Словаки или Чехословаки?
Так кто всё же, Чехи, Словаки или Чехословаки?
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:33
//Договор ГЧП подразумевал не только строительство нового ледового дворца, но и его эксплуатацию. Чтобы подрядчик мог на нем зарабатывать.//
Кто подрядчик? Если всё те же чехи или словаки, или все вместе, то почему они теперь не могут на нём зарабатывать, как мадмуазель изрекает? Что именно пошло не так?
//Если вы рассчитывали на то, что наши дети будут просто кататься за аренду льда со стороны государства, тогда надо было участвовать в госзакупках//
Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 21:44]
Кто подрядчик? Если всё те же чехи или словаки, или все вместе, то почему они теперь не могут на нём зарабатывать, как мадмуазель изрекает? Что именно пошло не так?
//Если вы рассчитывали на то, что наши дети будут просто кататься за аренду льда со стороны государства, тогда надо было участвовать в госзакупках//
Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 21:44]
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:43
Цитата:
К подрядчику
Эл-починно:
Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?
Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?
К подрядчику
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:45
Цитата:
А он тут причём, если министерство спорта обещалось за лёд платить?
maxsaf:
К подрядчику
К подрядчику
А он тут причём, если министерство спорта обещалось за лёд платить?
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:47
//Сейчас у Ледовой арены большие коммунальные долги, из-за которых, возможно, не подключат к отоплению.//
По чьей вине, подрядчик не выполнил условия договора, или казахстанская сторона?
По чьей вине, подрядчик не выполнил условия договора, или казахстанская сторона?
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:50
//В частности, Киреева объясняет, что проблемы с тендером на аренду льда произошли именно по вине словацкой компании.//
Как в независимом Казахстане. проблемы с тендером - могут пройти по вине иностранной компании? Что то из ряда вон выходящее.
Как в независимом Казахстане. проблемы с тендером - могут пройти по вине иностранной компании? Что то из ряда вон выходящее.
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:53
Цитата:
Эл-починно: А он тут причём, если министерство спорта обещалось за лёд платить?Кому платить? Хотя это уже не важно. Объект стоит два года и ржавеет. Факт? Да. Это называется назло себе уши отморожу. Инвестор доволен? Нифига не доволен. Значит будущие инвесторы 10 раз подумают, ввязываться или нет.
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:55
Цитата:
Ваши победят только если инвестор окажется доволен. Тогда будут и другие инвесторы.
Vit:
Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Ваши победят только если инвестор окажется доволен. Тогда будут и другие инвесторы.
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:58
Цитата:
//- У нас нет денег на его эксплуатацию, - объяснил "НГ" позицию ответчика учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян ХОВАН. - Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед. Мы даже подписали дополнительное соглашение, где прописана выкупка льда.//
Это из ссылки в статье.
Походу кинули конкретно, платить никто не захотел.
maxsaf:
Кому платить?
Кому платить?
//- У нас нет денег на его эксплуатацию, - объяснил "НГ" позицию ответчика учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян ХОВАН. - Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед. Мы даже подписали дополнительное соглашение, где прописана выкупка льда.//
Это из ссылки в статье.
Походу кинули конкретно, платить никто не захотел.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 230
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 22:19
Цитата:
и правильно сделали. у "глупца" деньги надо отбирать, и ни в кем случае не обслуживать его глупость, только если за очччень большие деньги.
как только в рудном без чехов справляются?!
они свое хапнули на строительстве а все косяки обслуги ложаться на наших простачков))
Источник:
Источник:
и правильно сделали. у "глупца" деньги надо отбирать, и ни в кем случае не обслуживать его глупость, только если за очччень большие деньги.
как только в рудном без чехов справляются?!
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 23:16
Цитата:
А действительно, как? Колесо обозрения все ещё крутится?
Карачун:
как только в рудном без чехов справляются?!
как только в рудном без чехов справляются?!
А действительно, как? Колесо обозрения все ещё крутится?
-
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