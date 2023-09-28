НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
 
 
Страница 5 из 6«1...3456»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47643
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
Читать новость

Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1816
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 13:18
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отредактировал несколько комментариев.
Прошу вести дискуссию без характеристики личности оппонента.
В дальнейшем посты с оскорблениями будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13202
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 15:39
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:24
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//с чешско-словацкой компанией,//
Правильно наверное будет с Чехо - словацкой. Страна была Чехословакия. Стали Словакией и Чехией. не чешией. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:26
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Всё? Устали? Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)

Не знаю кто победил, но Чехов со Словаками походу развели как котят. Хотя ничего нового для Казахстана. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:30
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В частности, Киреева объясняет, что проблемы с тендером на аренду льда произошли именно по вине словацкой компании.//
Так кто всё же, Чехи, Словаки или Чехословаки?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:33
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Договор ГЧП подразумевал не только строительство нового ледового дворца, но и его эксплуатацию. Чтобы подрядчик мог на нем зарабатывать.//

Кто подрядчик? Если всё те же чехи или словаки, или все вместе, то почему они теперь не могут на нём зарабатывать, как мадмуазель изрекает? Что именно пошло не так?

//Если вы рассчитывали на то, что наши дети будут просто кататься за аренду льда со стороны государства, тогда надо было участвовать в госзакупках//

Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 21:44]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19649
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:43
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это к кому. к чехам, словакам или казахстанцам?

К подрядчику :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:45
#67
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
К подрядчику

А он тут причём, если министерство спорта обещалось за лёд платить? 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:47
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сейчас у Ледовой арены большие коммунальные долги, из-за которых, возможно, не подключат к отоплению.//

По чьей вине, подрядчик не выполнил условия договора, или казахстанская сторона?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 21:50
#69
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В частности, Киреева объясняет, что проблемы с тендером на аренду льда произошли именно по вине словацкой компании.//

Как в независимом Казахстане. проблемы с тендером - могут пройти по вине иностранной компании? Что то из ряда вон выходящее. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19649
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:53
#70
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: А он тут причём, если министерство спорта обещалось за лёд платить?
Кому платить? Хотя это уже не важно. Объект стоит два года и ржавеет. Факт? Да. Это называется назло себе уши отморожу. Инвестор доволен? Нифига не доволен. Значит будущие инвесторы 10 раз подумают, ввязываться или нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19649
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:55
#71
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Так кто победил, Казахстан или Чехия? Я болел за наших)

Ваши победят только если инвестор окажется доволен. Тогда будут и другие инвесторы.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2437
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 21:58
#72
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кому платить?

//- У нас нет денег на его эксплуатацию, - объяснил "НГ" позицию ответчика учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян ХОВАН. - Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед. Мы даже подписали дополнительное соглашение, где прописана выкупка льда.//

Это из ссылки в статье.
Походу кинули конкретно, платить никто не захотел.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
230
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 22:19
#73
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
они свое хапнули на строительстве а все косяки обслуги ложаться на наших простачков))

Источник:

и правильно сделали. у "глупца" деньги надо отбирать, и ни в кем случае не обслуживать его глупость, только если за очччень большие деньги.
как только в рудном без чехов справляются?!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19649
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 23:16
#74
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
как только в рудном без чехов справляются?!

А действительно, как? Колесо обозрения все ещё крутится? :lol:
Профайл
Страница 5 из 6«1...3456»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS