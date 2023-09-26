Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК. Читать новость
А почему Вы считаете что это груз? У отца спрашивал, что такое шарайна, он всегда отмахивался :" Не знаю журналисты придумали". Мы друг друга понимаем и это главное. А важность изучения казахского языка , не могу Вам объяснить,это больше про суверенитет, про то уважаем ли мы Казахстан как отдельную страну или всё таки это придаток СССР, который должен следовать во всём России как преемнику СССР. Не уважаете Вы ОК, это Ваше мнение, но внутри страны порядок должен быть
Это же большой вопрос, сумеем ли мы казахи построить своё государство , так чтобы даже Вы в своей Канаде начали уважать это государство и считаться с ним.По большому счёту идет строительство государственной идеологии и во многом есть ошибки, но это путь развития. Казахстан 1992 года и Казахстан 2023 года это разные страны, но при всех чудовищных деяниях предыдущего руководства, не стоит не замечать и прогресса
electro: а просто написать "не казахской"? что в этом случае не так?
пример в российской части номер 349345435 прошел конкурс на отличное знание русского языка среди военнослужащих не русской национальности и сразу вопрос а что в россии все делятся на русских и не русских? тоже самое и у нас типа есть казахи и все остальные неправильно с формулировкой "коренные" я тоже не много не согласен кандасы они коренные или какие получаются? а так это все же лучше чем реально применить формулировку "нацмены" или "не титульные"
Цитата:
Эл-починно: И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
в россии проводят конкурсы для русских на знание и владение русским языком? хотя подождите реально проводят...... единый ежегодный диктант по русскому языку для всей страны где зачитывание ведут звезды телевидения и пиарят этот диктант на уровне президента
мда значит в россии русские также язык свой не знают получается что его таким образом пропагандировать приходится надо взять на вооружение-согласен
Эл-починно: Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. Это ваше ноу хау?
В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский, ученики как-то из класса в клас переводятся, потом даже выпускаются, и придя на работу на заправку после школы два слова связать не могут. Очевидно же, что знают, но не хотят говорить. Либо система образования в хлам дырявая.
maxsaf: В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский
Больше 30-ти лет. В восьмидесятых вроде ещё начали преподавать. Но как то не завязалось, впрочем, как с английским, немецким и французским. Немцы кстати в большинстве своём прилично владеют английским.
Эл-починно: Больше 30-ти лет. В восьмидесятых вроде ещё начали преподавать. Но как то не завязалось
Ну тогда это было ещё очень слабо. У нас казахский вроде был только во втором классе, и то не весь год, единственная учительница ушла в декрет. Видимо мало в наших краях кто реально знал казахский, не бытовой, а грамотный официальный, да ещё и с педагогическим образованием. Учительницу в итоге так и не нашли кем заменить, а после этого до 11 класса к этому вопросу руководство школы даже не возвращалось.
еду в костанай на автобусе. передо мной сидит девушка, по видимому студентка, какого либо условно называемого учебного заведения костаная. в руках у неё тетрадь, в тетради слова на казахском и их перевод на русский. девушка заучивает казахские слова. слова - повар, моряк, писатель и прочая такая ерунда. из двух страниц слов, реально нужных я насчитал два или три, остальными я и на русском-то не пользуюсь, а потому не сразу даже и вспомню их. иначе говоря подобные методы и способы преподавания языка отвращают от него очень сильно.
Эл-починно: Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. Это ваше ноу хау?
нет это советская практика олимпиадники по математике они экзамены плохо сдавали или хорошо? Цитата:
maxsaf: В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский, ученики как-то из класса в клас переводятся, потом даже выпускаются, и придя на работу на заправку после школы два слова связать не могут. Очевидно же, что знают, но не хотят говорить. Либо система образования в хлам дырявая.
с 19 века в россии преподают родную речь ну или как сейчас русский язык это примерно 150-170 лет и вот в россии проводят единые диктанты по русскому языку для всей страны проводят олимпиады по русскому языку просто по фану? или проверить сколько людей за 170 лет русский выучило и знает? или образование дырявое?)))Цитата:
Эл-починно: Потому как все три языка выучить куда сложнее.
странно а мы сидим тут и думаем что в швейцарии как и в канаде все знают по 4 языка и это закон макс вон свободно французским владеет дабы не дискриминировать часть населения своей страны при обслуживании Цитата:
Карачун: еду в костанай на автобусе. передо мной сидит девушка, по видимому студентка, какого либо условно называемого учебного заведения костаная. в руках у неё тетрадь, в тетради слова на казахском и их перевод на русский. девушка заучивает казахские слова. слова - повар, моряк, писатель и прочая такая ерунда. из двух страниц слов, реально нужных я насчитал два или три, остальными я и на русском-то не пользуюсь, а потому не сразу даже и вспомню их. иначе говоря подобные методы и способы преподавания языка отвращают от него очень сильно.
еду в автобусе передо мной мама с детсадовцом повторяют то что ребенок проходил в садике говорит изучали слова на букву А-арбуз,аист,алфавит на б-бочка,бегемот,башня ну и прочая такая ерунда из всего списка реально я насчитал несколько слов нужных ему для общения с форумчанами остальные ребенку зачем вот? такая методика преподавания яро отвращает от разговорной речи))
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