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≡ Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47642
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
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На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2949
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 22:29
#30
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Цитата:
maxsaf:
Хотя с таким грузом
А почему Вы считаете что это груз? У отца спрашивал, что такое шарайна, он всегда отмахивался :" Не знаю журналисты придумали". Мы друг друга понимаем и это главное. А важность изучения казахского языка , не могу Вам объяснить,это больше про суверенитет, про то уважаем ли мы Казахстан как отдельную страну или всё таки это придаток СССР, который должен следовать во всём России как преемнику СССР. Не уважаете Вы ОК, это Ваше мнение, но внутри страны порядок должен быть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2949
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 22:40
#31
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Это же большой вопрос, сумеем ли мы казахи построить своё государство , так чтобы даже Вы в своей Канаде начали уважать это государство и считаться с ним.По большому счёту идет строительство государственной идеологии и во многом есть ошибки, но это путь развития. Казахстан 1992 года и Казахстан 2023 года это разные страны, но при всех чудовищных деяниях предыдущего руководства, не стоит не замечать и прогресса
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
229
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 22:52
#32
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Цитата:
saba:
не стоит не замечать и прогресса

если можно пару-тройку примеров. а то я на глаза слаб, никак разглядеть не могу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14086
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 27.09.23 - 10:23
#33
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Цитата:
electro:
а просто написать "не казахской"? что в этом случае не так?

пример
в российской части номер 349345435 прошел конкурс на отличное знание русского языка среди военнослужащих не русской национальности
и сразу вопрос
а что в россии все делятся на русских и не русских?
тоже самое и у нас
типа есть казахи и все остальные
неправильно
с формулировкой "коренные" я тоже не много не согласен
кандасы они коренные или какие получаются?
а так это все же лучше чем реально применить формулировку "нацмены" или "не титульные"


Цитата:
Эл-починно:
И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?

в россии проводят конкурсы для русских на знание и владение русским языком?
хотя подождите реально проводят......
единый ежегодный диктант по русскому языку для всей страны где зачитывание ведут звезды телевидения
и пиарят этот диктант на уровне президента

мда значит в россии русские также язык свой не знают получается что его таким образом пропагандировать приходится
надо взять на вооружение-согласен
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1816
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 27.09.23 - 10:44
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Конкурс прошёл или нет?

Исправил, спасибо.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1141
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 27.09.23 - 20:18
#35
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Цитата:
abaika95:

при чем здесь Россия?
Цитата:
в российской части номер 349345435 прошел конкурс на отличное знание русского языка среди военнослужащих не русской национальности Источник:

пруфы

==============================
поймите ж наконец
зачем заострять национальность?
реально, какому-то чёрту выгодно муссировать.
и будут муссировать, а вы как куклы, следуете...
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2428
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 27.09.23 - 22:12
#36
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Цитата:
abaika95:
в россии проводят конкурсы для русских на знание и владение русским языком?

Я честно, вообще о языковых конкурсах понятия не имею. Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. :lol: Это ваше ноу хау? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.09.2023 - 22:14]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19642
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 27.09.23 - 22:26
#37
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Цитата:
Эл-починно:
Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. Это ваше ноу хау?

В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский, ученики как-то из класса в клас переводятся, потом даже выпускаются, и придя на работу на заправку после школы два слова связать не могут. Очевидно же, что знают, но не хотят говорить. Либо система образования в хлам дырявая.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2428
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 27.09.23 - 22:32
#38
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Цитата:
maxsaf:
В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский

Больше 30-ти лет. В восьмидесятых вроде ещё начали преподавать. Но как то не завязалось, впрочем, как с английским, немецким и французским. Немцы кстати в большинстве своём прилично владеют английским. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2428
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 27.09.23 - 22:35
#39
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В Швейцарии например английский на правах языка межнационального общения. Потому как все три языка выучить куда сложнее. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19642
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 27.09.23 - 22:42
#40
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Цитата:
Эл-починно:
Больше 30-ти лет. В восьмидесятых вроде ещё начали преподавать. Но как то не завязалось

Ну тогда это было ещё очень слабо. У нас казахский вроде был только во втором классе, и то не весь год, единственная учительница ушла в декрет. Видимо мало в наших краях кто реально знал казахский, не бытовой, а грамотный официальный, да ещё и с педагогическим образованием. Учительницу в итоге так и не нашли кем заменить, а после этого до 11 класса к этому вопросу руководство школы даже не возвращалось.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
229
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 28.09.23 - 08:42
#41
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еду в костанай на автобусе. передо мной сидит девушка, по видимому студентка, какого либо условно называемого учебного заведения костаная. в руках у неё тетрадь, в тетради слова на казахском и их перевод на русский. девушка заучивает казахские слова. слова - повар, моряк, писатель и прочая такая ерунда. из двух страниц слов, реально нужных я насчитал два или три, остальными я и на русском-то не пользуюсь, а потому не сразу даже и вспомню их. иначе говоря подобные методы и способы преподавания языка отвращают от него очень сильно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14086
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 28.09.23 - 16:19
#42
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Цитата:
electro:
при чем здесь Россия?

прочитайте внимательно мой комент
Цитата:
Эл-починно:
Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. Это ваше ноу хау?

нет
это советская практика
олимпиадники по математике они экзамены плохо сдавали или хорошо? Цитата:
maxsaf:
В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский, ученики как-то из класса в клас переводятся, потом даже выпускаются, и придя на работу на заправку после школы два слова связать не могут. Очевидно же, что знают, но не хотят говорить. Либо система образования в хлам дырявая.

с 19 века в россии преподают родную речь ну или как сейчас русский язык
это примерно 150-170 лет
и вот в россии проводят единые диктанты по русскому языку для всей страны
проводят олимпиады по русскому языку
просто по фану?
или проверить сколько людей за 170 лет русский выучило и знает?
или образование дырявое?)))Цитата:
Эл-починно:
Потому как все три языка выучить куда сложнее.

странно а мы сидим тут и думаем что в швейцарии как и в канаде все знают по 4 языка и это закон
макс вон свободно французским владеет дабы не дискриминировать часть населения своей страны при обслуживании Цитата:
Карачун:
еду в костанай на автобусе. передо мной сидит девушка, по видимому студентка, какого либо условно называемого учебного заведения костаная. в руках у неё тетрадь, в тетради слова на казахском и их перевод на русский. девушка заучивает казахские слова. слова - повар, моряк, писатель и прочая такая ерунда. из двух страниц слов, реально нужных я насчитал два или три, остальными я и на русском-то не пользуюсь, а потому не сразу даже и вспомню их. иначе говоря подобные методы и способы преподавания языка отвращают от него очень сильно.

еду в автобусе передо мной мама с детсадовцом повторяют то что ребенок проходил в садике
говорит изучали слова на букву А-арбуз,аист,алфавит
на б-бочка,бегемот,башня
ну и прочая такая ерунда
из всего списка реально я насчитал несколько слов нужных ему для общения с форумчанами
остальные ребенку зачем вот?
такая методика преподавания яро отвращает от разговорной речи))
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