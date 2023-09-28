НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47642
"Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 15:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел 26 сентября около 00:30 в Аулиекольском районе возле п.Аманкарагай. Автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на железнодорожный переезд и в него въехал локомотив.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13201
Re: "Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской...
Отправлено: 28.09.23 - 15:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин новый 300 й крузак ушатали на ровном месте. Хотя скорей всего для них это не потеря. В этом году государство компенсирует не урожай и другие непредвиденые расходы)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3131
"Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 16:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо скорость локомотива была невысокой. Иначе бы крюзак был бы в смятку, а трупик водилы выковыривали бы из кучи железа.

[Исправлено: юля елиссева, 28.09.2023 - 16:02]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13201
"Крузак" столкнулся с локомотивом в Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 16:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева: видимо скорость локомиотва была невысокой.
Видимо уже так офигели что голову западло повернуть влево, вправо) Жаль что локомотив медлено шёл.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS