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≡ «Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток КСТК продемонстрировали в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47642
«Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток КСТК продемонстрировали в суде
Отправлено: 27.09.23 - 13:28
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Изначально девушки не признались, что получили задание от того, кто ими руководил. На допросах они уверяли, что поехали в Петропавловск просто погостить у тети Ангелины Антипенко, но «случайно нашли наркотики».
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
364
Re: «Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток...
Отправлено: 27.09.23 - 13:28
#1
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Маяковский: Ведь, если звезды
зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?

На Валиханова наркопритон крышевала полиция. И если бы стояла такая задача, как борьба с наркобизнесом, то при умелом руководстве, вопрос можно закрыть за месяц. Будут жертвы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31394
Re: «Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток...
Отправлено: 28.09.23 - 00:19
#2
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Значит скоро выпустят..
И посмотрим, как они будут плакать..
У меня своеобразное пари с редакцией газеты..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13201
Re: «Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток...
Отправлено: 28.09.23 - 15:46
#3
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Цитата:
Наркотики нашли случайно


Девчат тоже случайно поймали).
П.С Молодёж вас реально используют и потом сдают в полицию. Потом одни на нары , а другим премия и погоны. Кому выгодно? Сами думайте.
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