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"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
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