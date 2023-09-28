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≡ Свет экономить, шторы повесить - Как многоэтажные дома в Костанае украшают и почему не все этому рады?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47642
Свет экономить, шторы повесить - Как многоэтажные дома в Костанае украшают и почему не все этому рады?
Отправлено: 28.09.23 - 14:40
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- Друг на друга они не будут похожи, потому что на разных улицах будет разное оформление, - пояснил аким Костаная. - Мы стараемся, чтобы материалы были современными, чтобы на них была гарантия, потому что в любом случае лампочки будут перегорать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13201
Re: Свет экономить, шторы повесить - Как многоэтажные дома в...
Отправлено: 28.09.23 - 14:40
#1
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Цитата:
Журналисты напомнили, что люди, живущие на пр. Абая, уже жаловались на подсветку их домов.

Ой, такие люди у нас стали капризные Вот прям им в глаза ночью светит подсветка) Я вам зуб даю что половина людей засыпают с включеным телевизором. А окна если уж так мешает можно шторкой закрыть. Нытики одним словом)
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
219
Re: Свет экономить, шторы повесить - Как многоэтажные дома в...
Отправлено: 28.09.23 - 14:49
#2
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Во дворах темень. Ничего не видно. Зато к уличному освещению центральных улиц добавилась подсветка домов. С парадной стороны зданий, где и так светло.
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