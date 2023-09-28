Отправлено: - 14:40

Журналисты напомнили, что люди, живущие на пр. Абая, уже жаловались на подсветку их домов.

Цитата:Ой, такие люди у нас стали капризные Вот прям им в глаза ночью светит подсветка) Я вам зуб даю что половина людей засыпают с включеным телевизором. А окна если уж так мешает можно шторкой закрыть. Нытики одним словом)