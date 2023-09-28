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Карагайлинский элеватор разбомбили, В Камыстах разобрали! (Типовой советский элеватор в райцентре) в Федоровке, Карабалыке, Узунколе непонятно что творится, то ли старые они то ли ещё чего, один вообще горел летом, турецкие банки пусть ставят, кто советскую инфраструктуру, технику сохранил тот явно лучше себя сейчас чувствует, остальным заграница "поможет" только чем рассчитываться будут непонятно, уже и Назарбаева слили,плохой оказался, сколько не дай все мало, землю дали, деньги дали, совхозы с людьми и то отдали, наверно министр сельского хозяйства сам должен теперь сушить зерно и таскать мешки на спине на пару с акимами чтобы солярку не палить а то барину на отдых не хватит