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≡ - Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не исключают, что уборка займет октябрь, у кого-то и дальше пойдет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47640
- Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не исключают, что уборка займет октябрь, у кого-то и дальше пойдет
Отправлено: 28.09.23 - 12:14
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Конечно, это в том случае, если крестьяне будут видеть смысл вообще выходить в поле и убирать неклассное зерно. Две недели назад они требовали срочного введения режима ЧС, обоснованного условиями нынешней уборки. Потом, 21 сентября, в регион прибыл глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров. Свежеиспеченный глава, назначенный президентом на должность 4 сентября и брошенный, таким образом, сразу на ликвидацию катастрофы с урожаем. В этом году пшеницу хлебородного севера страны утопили августовские дожди.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
130
Re: - Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не...
Отправлено: 28.09.23 - 12:14
#1
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Карагайлинский элеватор разбомбили, В Камыстах разобрали! (Типовой советский элеватор в райцентре) в Федоровке, Карабалыке, Узунколе непонятно что творится, то ли старые они то ли ещё чего, один вообще горел летом, турецкие банки пусть ставят, кто советскую инфраструктуру, технику сохранил тот явно лучше себя сейчас чувствует, остальным заграница "поможет" только чем рассчитываться будут непонятно, уже и Назарбаева слили, :lol: плохой оказался, сколько не дай все мало, землю дали, деньги дали, совхозы с людьми и то отдали, наверно министр сельского хозяйства сам должен теперь сушить зерно и таскать мешки на спине на пару с акимами чтобы солярку не палить а то барину на отдых не хватит
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
130
Re: - Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не...
Отправлено: 28.09.23 - 14:12
#2
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В ско антикор главу филиала акк арестовал, по версии следствия этот персонаж брал взятки, за что-то же ему платили? Пенсионеры Сарыкольские же не ходят в эти кабинеты, там больше "кормильцы" наши околачиваются, выходит не у всех получается без взяток работать, так, сяк крутятся, бабкам деревенским басни рассказывают как им тяжело живётся и вообще "денег нет но вы держитесь "
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