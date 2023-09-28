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- Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не исключают, что уборка займет октябрь, у кого-то и дальше пойдет
- Как там ваша страда? - Страдаем. Костанайские аграрии не исключают, что уборка займет октябрь, у кого-то и дальше пойдет
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