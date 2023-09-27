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≡ Водитель "ГАЗели" под наркотиками сбил школьника на пешеходном переходе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47640
Водитель "ГАЗели" под наркотиками сбил школьника на пешеходном переходе в Костанае
Отправлено: 27.09.23 - 19:25
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ДТП произошло 22 сентября на ул. Уральской, возле дома № 6. Двое братьев 8-ти и 10 лет шли в школу, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда произошла авария. О происшествии в редакцию "НГ" сообщила мать школьников.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1448
Re: Водитель "ГАЗели" под наркотиками сбил школьника...
Отправлено: 27.09.23 - 19:25
#1
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Цитата:
Старший сын успел оттолкнуть младшего брата и "Газель" сбила 10-летнего сына. Водитель не остановился и не оказал помощь. Помощь детям оказали другие водители, - рассказала Бикамал.

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Цитата:
- Как оказалось, эта "ГАЗель" развозила воду. Водитель Игорь С. был нетрезв, не вписан в страховку, официально не работает, - рассказала Бикамал. - Ни сам виновник, ни фирма, где он работает, перед моим ребенком не извинились, не интересуются состоянием его здоровья.

Источник:


Ну никогда такого не было всегда были трезвые и вот опять...

Цитата:
В пресс-службе департамента полиции Костанайской области в ответ на запрос "НГ" подтвердили факт ДТП и сообщили: водитель был под воздействием каннабиоидов.

Источник:


Вот такие как Ангелина АНТИПЕНКО и Анастасия САВОСТЬЯНОВА...распространяют наркоту и теперь на коленях умоляют о пощаде..и никакая полиция не крышевала их...
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1326
Re: Водитель "ГАЗели" под наркотиками сбил школьника...
Отправлено: 28.09.23 - 13:36
#2
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- пьяный
- ДТП
- сбил человека
- оставил место преступления, не оказал помощь и попытался скрыться

Тянет на уголовную статью с пожизненным лишением прав.
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