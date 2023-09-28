Re: Дискредитация от КНБ и совет журналистам. На процессе Аскара...

Отправлено: - 13:24

Как надоел этот сленг, какие деловые мероприятия могут быть у судьи и сотрудников спецслужб, да пофиг с кем, хоть с доярками денисовскими, а? Какие? Наверное правильнее сказать "служебные" мероприятия? Или че? "Деловые" мероприятия, контакты и прочее это в среде комерсантов, или как модно сейчас говорить предпринимателей, или всетаки деловые? Короче пацаны галстуки нацепили, костюмы купили но этого мало, ничего своего нет, везде завал, дождь и тот против нас, зато какие то деловые мероприятия кругом, чудны крестьянские дети, ИМХО