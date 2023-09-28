НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дискредитация от КНБ и совет журналистам. На процессе Аскара Дарбаева дали показания бывшие судьи
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47640
Дискредитация от КНБ и совет журналистам. На процессе Аскара Дарбаева дали показания бывшие судьи
Отправлено: 28.09.23 - 00:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игорь Дудин пришел в суд и сразу заявил: согласно ст. 77 Конституции РК, он имеет право не давать показания против себя и своих близких родственников, поэтому воспользуется этим правом. Анатолий Смолин давал показания онлайн.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31394
Re: Дискредитация от КНБ и совет журналистам. На процессе Аскара...
Отправлено: 28.09.23 - 00:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диск, это, редитация, прочитал, это французское слово..
Можно простыми словами?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
130
Re: Дискредитация от КНБ и совет журналистам. На процессе Аскара...
Отправлено: 28.09.23 - 13:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как надоел этот сленг, какие деловые мероприятия могут быть у судьи и сотрудников спецслужб, да пофиг с кем, хоть с доярками денисовскими, а? Какие? Наверное правильнее сказать "служебные" мероприятия? Или че? "Деловые" мероприятия, контакты и прочее это в среде комерсантов, или как модно сейчас говорить предпринимателей, или всетаки деловые? Короче пацаны галстуки нацепили, костюмы купили но этого мало, ничего своего нет, везде завал, дождь и тот против нас, зато какие то деловые мероприятия кругом, чудны крестьянские дети, ИМХО
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS