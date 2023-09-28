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≡ "Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47640
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
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- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1816
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 13:18
#60
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Отредактировал несколько комментариев.
Прошу вести дискуссию без характеристики личности оппонента.
В дальнейшем посты с оскорблениями будем удалять.
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