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≡ "Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47638
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
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- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:05
#30
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Цитата:
abaika95:
вроде пишу по русски понимать написаное должен же?

Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:08
#31
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Цитата:
abaika95:
если не поймешь, перчитай еще раз

Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
346
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:10
#32
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Не зря мне мама говорила "Не играй с государством в азартные игры". Чехи решили сыграть - не срослось.... Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта). Самое прикольное что года через 5 простоя объекта придется этот объект капитально ремонтировать.... (сарказм) :lol: :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:12
#33
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Цитата:
5555:
Не зря мне мама говорила "Не играй с государством в азартные игры". Чехи решили сыграть - не срослось....

Будет предупреждением другим инвесторам
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:14
#34
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Цитата:
Но мы трижды объявляли конкурс.

Когда так говорят, сразу понятно - кидалово. Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:16
#35
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Цитата:
5555:
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий

Наверняка так изначально и планировалось. Вангую смену совладельца.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14073
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:19
#36
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Цитата:
maxsaf:
Инвесторы, приходите в Костанай, тут вас заставят и законы выучить, и мелкий шрифт в конце договора читать. Идеальное партнёрство

чехи думали что самые умные?
вот пусть сидят без денег
наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать
чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости

[Исправлено: Gljuk, 28.09.2023 - 11:30]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:25
#37
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Цитата:
abaika95:
чехи думали что самые умные? вот пусть сидят без денег наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости

Вот тот ответ, который я ждал. Схема кидалова на 10 лет по полочкам разложена. В лучшем случае инвесторы получат назад через десять лет свои 60% за минусом амортизации да ещё и в тенге :lol: ещё и должны останутся) красиво вы их сделали :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14073
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:26
#38
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Цитата:
maxsaf:
Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?

в чем антиреклама?
в чем западня?
ты так и не можешь сформулировать конкретную претензию
на чем казахстан хочет кинуть чехов? на бабках? нет по закону казахстан будет выплачивать чехам бабки как только арена будет эксплуатироваться и отказаться от выплаты невозможно
а чехи хотят нагреть наших на условиях договора по которым они должны обслуживать арену
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?


Цитата:
maxsaf:
Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.

да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит
там непролазная не острость
как об стенку бисер бить Цитата:
5555:
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта).

2 года уже стоит арена без обслуги
че раньше не подали? Цитата:
maxsaf:
Будет предупреждением другим инвесторам

да теперь инвесторы будут знать что на шару тут не прокатит кидалово
Цитата:
maxsaf:
Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.

если поставщик не хочет выходить на конкурс потому что у него две причины
денег нет
и он не хочет вообще потому что они строитель якобы оказался
кто виноват?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:27
#39
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:28
#40
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Цитата:
abaika95:
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?

Чехи уйдут без денег. Но больше никто не прийдёт. Будут вам и телевизоры, и заводы по производству планшетов, ага, все будет ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19631
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:30
#41
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Цитата:
abaika95:
да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит там непролазная не острость

Ты сам лично в госзакупках участвовал хоть раз? С какой стороны? Поставщик или государство?
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Страница 3 из 3«123
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