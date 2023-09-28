Отправлено: - 11:26

maxsaf:

Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?

maxsaf:

Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.

5555:

Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта).

maxsaf:

Будет предупреждением другим инвесторам

maxsaf:

Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.

Цитата:в чем антиреклама?в чем западня?ты так и не можешь сформулировать конкретную претензиюна чем казахстан хочет кинуть чехов? на бабках? нет по закону казахстан будет выплачивать чехам бабки как только арена будет эксплуатироваться и отказаться от выплаты невозможноа чехи хотят нагреть наших на условиях договора по которым они должны обслуживать аренучехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?Цитата:да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шариттам непролазная не остростькак об стенку бисер бить Цитата:2 года уже стоит арена без обслугиче раньше не подали? Цитата:да теперь инвесторы будут знать что на шару тут не прокатит кидаловоЦитата:если поставщик не хочет выходить на конкурс потому что у него две причиныденег нети он не хочет вообще потому что они строитель якобы оказалсякто виноват?