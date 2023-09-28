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"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47638
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям.
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"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:05
Цитата:
Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?
abaika95:
вроде пишу по русски понимать написаное должен же?
вроде пишу по русски понимать написаное должен же?
Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:08
Цитата:
Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.
abaika95:
если не поймешь, перчитай еще раз
если не поймешь, перчитай еще раз
Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 346
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:10
Не зря мне мама говорила "Не играй с государством в азартные игры". Чехи решили сыграть - не срослось.... Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта). Самое прикольное что года через 5 простоя объекта придется этот объект капитально ремонтировать.... (сарказм)
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:12
Цитата:
Будет предупреждением другим инвесторам
5555:
Не зря мне мама говорила "Не играй с государством в азартные игры". Чехи решили сыграть - не срослось....
Не зря мне мама говорила "Не играй с государством в азартные игры". Чехи решили сыграть - не срослось....
Будет предупреждением другим инвесторам
Re: "Объект построили, а содержать, как следует, не...
Отправлено: 28.09.23 - 11:14
Цитата:
Когда так говорят, сразу понятно - кидалово. Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.
Но мы трижды объявляли конкурс.
Когда так говорят, сразу понятно - кидалово. Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:16
Цитата:
Наверняка так изначально и планировалось. Вангую смену совладельца.
5555:
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий
Наверняка так изначально и планировалось. Вангую смену совладельца.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14073
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:19
Цитата:
чехи думали что самые умные?
вот пусть сидят без денег
наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать
чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости
[Исправлено: Gljuk, 28.09.2023 - 11:30]
maxsaf:
Инвесторы, приходите в Костанай, тут вас заставят и законы выучить, и мелкий шрифт в конце договора читать. Идеальное партнёрство
Инвесторы, приходите в Костанай, тут вас заставят и законы выучить, и мелкий шрифт в конце договора читать. Идеальное партнёрство
чехи думали что самые умные?
вот пусть сидят без денег
наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать
чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости
[Исправлено: Gljuk, 28.09.2023 - 11:30]
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:25
Цитата:
Вот тот ответ, который я ждал. Схема кидалова на 10 лет по полочкам разложена. В лучшем случае инвесторы получат назад через десять лет свои 60% за минусом амортизации да ещё и в тенге ещё и должны останутся) красиво вы их сделали
abaika95:
чехи думали что самые умные? вот пусть сидят без денег наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости
чехи думали что самые умные? вот пусть сидят без денег наши арену могут еще хоть 10 лет не эксплуатировать чехи свои бабки не отобьют раз решили что можно кидать казахстан забивая на договорённости
Вот тот ответ, который я ждал. Схема кидалова на 10 лет по полочкам разложена. В лучшем случае инвесторы получат назад через десять лет свои 60% за минусом амортизации да ещё и в тенге ещё и должны останутся) красиво вы их сделали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14073
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:26
Цитата:
в чем антиреклама?
в чем западня?
ты так и не можешь сформулировать конкретную претензию
на чем казахстан хочет кинуть чехов? на бабках? нет по закону казахстан будет выплачивать чехам бабки как только арена будет эксплуатироваться и отказаться от выплаты невозможно
а чехи хотят нагреть наших на условиях договора по которым они должны обслуживать арену
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?
Цитата:
да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит
там непролазная не острость
как об стенку бисер бить Цитата:
2 года уже стоит арена без обслуги
че раньше не подали? Цитата:
да теперь инвесторы будут знать что на шару тут не прокатит кидалово
Цитата:
если поставщик не хочет выходить на конкурс потому что у него две причины
денег нет
и он не хочет вообще потому что они строитель якобы оказался
кто виноват?
maxsaf:
Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?
Вы сами себе антирекламу сделали. Так понятно?
в чем антиреклама?
в чем западня?
ты так и не можешь сформулировать конкретную претензию
на чем казахстан хочет кинуть чехов? на бабках? нет по закону казахстан будет выплачивать чехам бабки как только арена будет эксплуатироваться и отказаться от выплаты невозможно
а чехи хотят нагреть наших на условиях договора по которым они должны обслуживать арену
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?
Цитата:
maxsaf:
Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.
Ещё не родился на свет человек, способный убедить меня в непогрешимости системы госзакупок в КЗ. Можешь не стараться.
да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит
там непролазная не острость
как об стенку бисер бить Цитата:
5555:
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта).
Ща годик их без контракта на лед подержат, а потом подадут на расторжение контракта в связи с нарушением его условий (не оказание услуг по профилю объекта).
2 года уже стоит арена без обслуги
че раньше не подали? Цитата:
maxsaf:
Будет предупреждением другим инвесторам
Будет предупреждением другим инвесторам
да теперь инвесторы будут знать что на шару тут не прокатит кидалово
Цитата:
maxsaf:
Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.
Обычно заранее обсуждают детали с тем, у кого хотят купить, теоретически что-то может пойти не так, на повторном можно косяки сгладить, но три раза - не верю.
если поставщик не хочет выходить на конкурс потому что у него две причины
денег нет
и он не хочет вообще потому что они строитель якобы оказался
кто виноват?
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:27
Комментарий удален модератором.
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:28
Цитата:
Чехи уйдут без денег. Но больше никто не прийдёт. Будут вам и телевизоры, и заводы по производству планшетов, ага, все будет
abaika95:
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?
чехи сказали у них деньги кончились, ну и кто себе антирекламу сделал?
Чехи уйдут без денег. Но больше никто не прийдёт. Будут вам и телевизоры, и заводы по производству планшетов, ага, все будет
"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 11:30
Цитата:
Ты сам лично в госзакупках участвовал хоть раз? С какой стороны? Поставщик или государство?
abaika95:
да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит там непролазная не острость
да я вижу что бесполезно объяснять человеку который вообще не шарит там непролазная не острость
Ты сам лично в госзакупках участвовал хоть раз? С какой стороны? Поставщик или государство?
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