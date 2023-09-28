Отправлено: - 10:53

maxsaf:

А если ваши так старались сделать условия под партнёра, то почему он не вышел? Х...во старались, так выходит?

Цитата:дядя петя ты...и тут все знают какой вопрос должен последовать))хоть дословно название фирмы пропиши в тендере эта фирма может не выйти на конкурс просто потому что не захотелатак и сейчас, сослались что у них якобы опыта не хватет это вот для таких как ты уловка)))ну че за бред? хотя явно там все критерии были именно под этих чехов и они это понимают что никто другой на конкурс выйти не сможетчехи как самые хитрые решили что раз они вложили что то, то имеют право часть вложения забрать обратно прямо на этапе инвестициине ну а че?наши отказалисьв итоге чехи отказались выходить на конкурс)))в итоге арена стоит второй годархимеду не дали никакой портфель в итогесовпадение?