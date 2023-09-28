"Объект построили, а содержать, как следует, не хотят" - На жалобы подрядчика Ледовой арены ответили в управлении спорта Костанайской области
Отправлено: 28.09.23 - 10:02
- Ледовая арена не работает именно по вине частного партнера,- заявила Елена Киреева. - Мы трижды объявляли конкурс. Наш словацкий партнер просто не смог принять участие, потому что не соответствовал критериям. Читать новость
вложил должен обслуживать по договору)) а тут бац))
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У нас нет денег на его эксплуатацию, - объяснил "НГ" позицию ответчика учредитель ООО «Н+НTECHNIKA, spol.s.r.o» Ян ХОВАН. - Нам обещали, что управление спорта будет платить за лед. Мы даже подписали дополнительное соглашение, где прописана выкупка льда. У нас весь бизнес-план был на этом построен. Были объявлены тендеры по госзакупу. Но так как у нас компания создана для строительства дворца, мы не могли участвовать в тендере на его обслуживание.
у них либо денег нет? либо они не могут обслуживать? сами запутались инвесторы блин)
Цитата:
Нам также должны были компенсировать курсовую разницу, потому что мы вкладывались в строительство в евро. Но и этого сделано не было. Мы потеряли на этом уже $1 млн. Это при всех выплатах от государства.
По словам Яна Хована, управление спорта еще должно перечислить компании около 400 млн тенге в качестве последнего транша выплаты компенсации инвестиционных затрат.
В экономическом суде Астаны пока не стали рассматривать иск госоргана по существу, так как стороны заявили о готовности примириться и попросили время на подготовку медиативного соглашения.
От застройщика также требуют выплатить государству эксплуатационную гарантию в размере 4,2 млн тенге. После расторжения договора эти деньги должны вернуть застройщику. Он должен допоставить мебель и оборудование для дворца на сумму 115 млн тенге, все это уже закуплено, но находится в Актобе.
maxsaf: А если ваши так старались сделать условия под партнёра, то почему он не вышел? Х...во старались, так выходит?
дядя петя ты...и тут все знают какой вопрос должен последовать)) хоть дословно название фирмы пропиши в тендере эта фирма может не выйти на конкурс просто потому что не захотела так и сейчас, сослались что у них якобы опыта не хватет это вот для таких как ты уловка))) ну че за бред? хотя явно там все критерии были именно под этих чехов и они это понимают что никто другой на конкурс выйти не сможет
чехи как самые хитрые решили что раз они вложили что то, то имеют право часть вложения забрать обратно прямо на этапе инвестиции не ну а че? наши отказались в итоге чехи отказались выходить на конкурс))) в итоге арена стоит второй год
архимеду не дали никакой портфель в итоге совпадение?
maxsaf: Ну раз по договору, то каким боком там ещё и фейковый тендер появился? Госзакупка может быть из одного источника, а тендер - минимум два поставщика
по закону не имеют права из одного источника и строительство и обслугу делать одним лотом строительство сделали а обслугу следом другим конкурсом наверняка где все критерии подбили под чехов чехи стройку закончили и руки в брюки на второй конкурс не вышли
Читая статью понимаешь что Чехи зашли по устной договоренности не читая документы и законодательство или не захотели принимать местных специалистов для защиты своих прав. Скорее всего хотели легких денег и подумали раз расчехлились то должны бегать вокруг них, но власть меняется . Нам всегда говорят если вы едете в другую страну учи их язык и законы.
abaika95: чехи стройку закончили и руки в брюки на второй конкурс не вышли
Ну если они ещё на первом этапе в ноль потратились, а теперь с них ещё какую-то левую лажу требуют, типа с возвратом. Дайте людям на ноги встать после стройки. Хотели бы - дали, явно же цель - кидалово
Житель КСК: Читая статью понимаешь что Чехи зашли по устной договоренности не читая документы и законодательство или не захотели принимать местных специалистов для защиты своих прав. Скорее всего хотели легких денег и подумали раз расчехлились то должны бегать вокруг них, но власть меняется . Нам всегда говорят если вы едете в другую страну учи их язык и законы.
Само собой, к вам на форумы приезжают потенциальные инвесторы, там на ходу обсуждаются основные моменты, красочно и убедительно. А потом всплывают подводные камни. И какой нормальный инвестор прийдёт после такого, зная, что предыдущие проекты стали головной болью для их коллег? Надо на будущее тоже думать немножко
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