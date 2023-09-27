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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:56
#10126
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Цитата:
maxsaf:
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.

топ 10 по количеству нацистов в парламенте?
или по количеству дебилов в парламенте?
парламент это что?
это представительный орган
депутатов туда избрал народ
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
их за это раскритиковали евреи
депутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс))))
вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал?
и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?))
Цитата:
maxsaf:
я как болашаковец, только плачу сам за себя

мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
сиди там уж
Цитата:
Vit:
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .

украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
тогда у россии воообще аргументов не будет в этой войне
но львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишься
это как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ые
парадокс но избавиться нельзя
воюют они жестче всех
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:00
#10127
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Цитата:
abaika95:
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем

Ну я не выходил, так что ждите 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:02
#10128
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Цитата:
abaika95:
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры

В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:05
#10129
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Цитата:
abaika95:
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца

Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:14
#10130
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Цитата:
maxsaf:
Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон. Так держать!
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:32
#10131
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Нужно 45 суток по лесам бродить, что бы внук появился 8-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:36
#10132
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Кстати , кому нужна квартира в Кустанае в девятиэтажки на против шахматного клуба?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 16:06
#10133
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Цитата:
maxsaf:
Ну я не выходил, так что ждите

с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?
нет
значит двойное гражданство
за это у нас ваще статья)))))
ржу) сам себе наболтал))
Цитата:
maxsaf:
В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?

ну россия же переобулась в воздухе заявляя что ведет войну с нацистами
когда у самих же в армейских частях боевые подразделения нацистов находятся и ничего такого?
воюют с нацистами руками нацистов?)) Цитата:
maxsaf:
Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили

главное сколько оружия дадут
а за такой промах канаде теперь придется ой как постарается перед западной аудиторией в помощи киеву))
как бы хитрые украинцы сами это и не подстроили)) Цитата:
Vit:
Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон.

где то умиляется одинокий путин))
сидящий в бункере))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 17:02
#10134
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Цитата:
abaika95:
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?

Ну во первых не двадцать, это вы сами себе напридумали, со страху. ;-)
А во вторых - чё здесь такого - пол Канады живёт с PR Card и без гражданства и не парятся.

[Исправлено: maxsaf, 27.09.2023 - 17:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 17:09
#10135
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Цитата:
abaika95:
за это у нас ваще статья)))))

Ну так то у вас ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2428
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 23:27
#10136
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//Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка//
Почему бы не провести подобный конкурс среди или на психологов? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 02:09
#10137
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В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

В новом семитомнике по истории Казахстана, который планируют издать в 2024 году, планируют переписать историю советского периода в негативном ключе. Об этом сообщила руководитель центра по разработке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Алтын Уалтаева, передает портал Informburo.kz.

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.09.23 - 02:12
#10138
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Цитата:
Эл-починно:
усомнился лишь в его данных, про 7-мь миллионов и геноциде.

Вам лично из Казахстана пришлют новый семитомник по истории, там все будет :lol:
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