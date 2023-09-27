maxsaf: Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.
топ 10 по количеству нацистов в парламенте? или по количеству дебилов в парламенте? парламент это что? это представительный орган депутатов туда избрал народ ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца их за это раскритиковали евреи депутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс)))) вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал? и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?)) Цитата:
maxsaf: я как болашаковец, только плачу сам за себя
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем сиди там уж Цитата:
Vit: А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры тогда у россии воообще аргументов не будет в этой войне но львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишься это как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ые парадокс но избавиться нельзя воюют они жестче всех
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь? нет значит двойное гражданство за это у нас ваще статья))))) ржу) сам себе наболтал)) Цитата:
maxsaf: В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?
ну россия же переобулась в воздухе заявляя что ведет войну с нацистами когда у самих же в армейских частях боевые подразделения нацистов находятся и ничего такого? воюют с нацистами руками нацистов?)) Цитата:
maxsaf: Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили
главное сколько оружия дадут а за такой промах канаде теперь придется ой как постарается перед западной аудиторией в помощи киеву)) как бы хитрые украинцы сами это и не подстроили)) Цитата:
Vit: Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон.
где то умиляется одинокий путин)) сидящий в бункере))
В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе
В новом семитомнике по истории Казахстана, который планируют издать в 2024 году, планируют переписать историю советского периода в негативном ключе. Об этом сообщила руководитель центра по разработке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Алтын Уалтаева, передает портал Informburo.kz.
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