НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47637
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры?
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9541
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:10
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
каким образом приходят все эти экзотические фрукты в Казахстан

Бананы едут с Эквадора в Питер,и дальше уже оттуда расходятся по всей России и Казахстану.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9541
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:17
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро. Оказывается в рублях?

Какие мировые рынки о чём ты?Россия полностью обеспечивает себя сахаром и заваливает им Казахстан так ,что местные производители опять плачутся и просят защитить их от импорта,то же самое с пшеницей.Посмотри на прилавки ,подсолнечное масло в основном из России,вот и сделай выводы от чего больше зависят цены на основные продукты питания ,от рубля или от доллара.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31394
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:17
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Весь импорт,бананы,ананасы

Хм..
То есть, прокладка, посредник, это производитель?
Или как?
То есть продукты торгуются на площадках только от посредников?
Мне кажется, что тут кто то все таки врет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31394
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:19
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Какие мировые рынки о чём ты?Россия полностью обеспечивает себя сахаром и

То есть цена в мире на продукты зависит только от России?
Вот не знал..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31394
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:33
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть продукты торгуются на площадках только от посредников?

Да, не соглашусь сам с собою, трейдеры, брокеры или как их там, это все таки посредники..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8486
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 02:32
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот не знал..

Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS