Отправлено: - 01:17

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А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро. Оказывается в рублях?

Цитата:Какие мировые рынки о чём ты?Россия полностью обеспечивает себя сахаром и заваливает им Казахстан так ,что местные производители опять плачутся и просят защитить их от импорта,то же самое с пшеницей.Посмотри на прилавки ,подсолнечное масло в основном из России,вот и сделай выводы от чего больше зависят цены на основные продукты питания ,от рубля или от доллара.