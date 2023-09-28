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Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47637
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры?
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Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
Цитата:
Теперь это не так, к сожалению.
Между тем, любой рост курса доллара моментально сказывается на ценах в казахстанских магазинах
Теперь это не так, к сожалению.
Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:16
Реальный курс доллара считаю в пределах 670-720.
Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:28
Цитата:
Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.
Между тем, любой рост курса доллара моментально сказывается на ценах в казахстанских магазинах.
Источник:
Источник:
Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:35
Цитата:
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.
Оказывается в рублях?
Добринцофф:
Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.
Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.
Оказывается в рублях?
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:38
Цитата:
Имеешь право и дальше так думать. Но покупать будешь в рублях
Точнее в Тенге в эквиваленте по курсу к Рублю.
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 00:39]
111:
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.
Имеешь право и дальше так думать. Но покупать будешь в рублях
Точнее в Тенге в эквиваленте по курсу к Рублю.
[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 00:39]
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:41
Цитата:
Объясни пожалуйста механизм.
Вот мы купили ананасы допустим, за тенге.
Дальше?
Эл-починно:
Но покупать будешь в рублях
Но покупать будешь в рублях
Объясни пожалуйста механизм.
Вот мы купили ананасы допустим, за тенге.
Дальше?
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:43
А если серьёзно, конечно дорастёт. евро уже за 500 тенге, согласно нью-йоркской бирже, а ведь ещё чуть более 10-ти лет назад по двести было. Так что нечему удивляться - вперёд в тридцатку или куда ещё.
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:45
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:46
Цитата:
Всё очень просто, если вы ананасы в довесок с
Цитата:
будете покупать у России, то тут всё просто. Или вы будете завозить бананы самолётами?
111:
Объясни пожалуйста механизм. Вот мы купили ананасы допустим, за тенге. Дальше?
Объясни пожалуйста механизм. Вот мы купили ананасы допустим, за тенге. Дальше?
Всё очень просто, если вы ананасы в довесок с
Цитата:
111:
сахар, пшеница, мука, рис, масло,
сахар, пшеница, мука, рис, масло,
будете покупать у России, то тут всё просто. Или вы будете завозить бананы самолётами?
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:49
Цитата:
Ананасы производит Россия?
Мда уж..
Вы германцы что то слышали о географии?
Эл-починно:
будете покупать у России,
будете покупать у России,
Ананасы производит Россия?
Мда уж..
Вы германцы что то слышали о географии?
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:51
Цитата:
А ты о логистике слышал, так вот узнай каким образом приходят все эти экзотические фрукты в Казахстан, а потом тут "ори"
111:
Вы германцы что то слышали о географии?
Вы германцы что то слышали о географии?
А ты о логистике слышал, так вот узнай каким образом приходят все эти экзотические фрукты в Казахстан, а потом тут "ори"
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:54
Цитата:
Только тебе по секрету, и Китай тоже!
111:
Ананасы производит Россия?
Ананасы производит Россия?
Только тебе по секрету, и Китай тоже!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19604
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:02
Цитата:
Знаменитые белорусские морепродукты, наслышан
Эл-починно:
А ты о логистике слышал, так вот узнай каким образом приходят все эти экзотические фрукты в Казахстан, а потом тут "ори"
А ты о логистике слышал, так вот узнай каким образом приходят все эти экзотические фрукты в Казахстан, а потом тут "ори"
Знаменитые белорусские морепродукты, наслышан
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 01:08
Цитата:
Весь импорт,бананы,ананасы и прочая экзотика завозиться в Кустанай с России и покупается исключительно за рубли,так же как и зимой российские огурчики Рава,которые на местных рынках выдают за рудненские и всё это очень сильно зависит от курса тенге\рубль.
111:
Ананасы производит Россия?
Ананасы производит Россия?
Весь импорт,бананы,ананасы и прочая экзотика завозиться в Кустанай с России и покупается исключительно за рубли,так же как и зимой российские огурчики Рава,которые на местных рынках выдают за рудненские и всё это очень сильно зависит от курса тенге\рубль.
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