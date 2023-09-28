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≡ Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47637
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
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В последние недели тенге стремительно теряет позиции: если в начале сентября «зеленый» можно было купить за 459 тенге, то теперь – не дешевле, чем за 479. Чем обусловлено такое падение и ждать ли нам неприятной круглой цифры?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31389
Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:13
#1
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Цитата:
Между тем, любой рост курса доллара моментально сказывается на ценах в казахстанских магазинах


Теперь это не так, к сожалению.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31389
Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:16
#2
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Реальный курс доллара считаю в пределах 670-720.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9538
Re: Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали...
Отправлено: 28.09.23 - 00:28
#3
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Цитата:
Между тем, любой рост курса доллара моментально сказывается на ценах в казахстанских магазинах.

Источник:

Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31389
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:35
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.

А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.
Оказывается в рублях?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2425
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:38
#5
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Цитата:
111:
А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.

Имеешь право и дальше так думать. Но покупать будешь в рублях :lol:
Точнее в Тенге в эквиваленте по курсу к Рублю. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 28.09.2023 - 00:39]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31389
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:41
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Но покупать будешь в рублях

Объясни пожалуйста механизм.
Вот мы купили ананасы допустим, за тенге.
Дальше?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2425
Дорастет ли доллар до 500 тенге за штуку, рассказали финансисты
Отправлено: 28.09.23 - 00:43
#7
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А если серьёзно, конечно дорастёт. евро уже за 500 тенге, согласно нью-йоркской бирже, а ведь ещё чуть более 10-ти лет назад по двести было. Так что нечему удивляться - вперёд в тридцатку или куда ещё. :lol:
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