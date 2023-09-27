Re: Трубный вопрос - Подключение соседей к газопроводу стало...

Отправлено: - 19:51

Сколько у нас халявщиков однако! Когда я предложил соседям вскладчину организовать газовое отопление согласились четверо, но и они потом отказались, из-за обещаний акимата провести за счёт бюджета, а теперь, когда поэтому бюджетному газопроводу уж третий год затянулась работа и ей конца не видно, они чуть ли не за грудки меня берут, хотя я 1,5 лимона платил один. Я не против в общем то, но компенсируйте мои расходы, вот тут желающих нет