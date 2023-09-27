Re: «Наркотики нашли случайно» - Видео допроса бывших студенток...

Отправлено: - 13:28

Маяковский: Ведь, если звезды

зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?



На Валиханова наркопритон крышевала полиция. И если бы стояла такая задача, как борьба с наркобизнесом, то при умелом руководстве, вопрос можно закрыть за месяц. Будут жертвы.