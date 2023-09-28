Отправлено: - 00:35

Добринцофф:

Цены на продукты в магазинах сейчас больше зависят не от доллара ,а от рубля.

Цитата:А я думал что сахар, пшеница, мука, рис, масло, торгуются на мировых рынках в долларах и ойро.Оказывается в рублях?