Отправлено: - 21:16

maxsaf:

Но если бы я знал только французский - меня бы не заставляли учить английский. Я сам выбираю, один учить или два.

Цитата:кстати в Германии примерно тоже самое. Да государственный язык один. Но знать ты его не обязан, зависит правда от статуса. Например, если как я, приехавший с родителями в свои 24-ре года мог его не учить. Прошёл шпрахи, сдал не сдал, роли не играет. Вот когда начинаешь жить и ищешь работу на прожить, приходит понимание. что нужнее. Мне повезло, понимание пришло почти мгновенно и вовремя. Учить язык после 35-ти или 40-ка можно, но уже сложнее. Родственники переехавшие в Германию на 10-ть лет раньше знают отлично разговорный, а вот правописание у них не очень. У их детей с этим ещё хуже, так как они уже толком и по русски разговорный толком не тянут. Ну и результат на социале - дети., кроме одного, самого младшего. Хотя родители пахали как могла, всё здоровье угробили, дом построили, ничего не видели. Жаль даже как то. Я просто к чему, не раз уже эта тема поднималась. Просто если, мне язык нужен, что бы зарабатывать, то я его выучу. А если, и так хорошо, то зачем учить лишнее, мозг загружать не нужной информацией. А кому она (информация) нужная или нет, должен каждый для себя сам решать.