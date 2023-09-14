В Министерстве культуры и информации ответили, почему детям нечего смотреть в кинотеатрах страны на казахском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанцы возмутились, что в кинотеатрах страны нет контента на казахском языке для детей. Кассовые мультфильмы в редких случаях можно посмотреть на государственном языке. И даже отечественные работы в широкий кинопрокат не берут. Корреспондент Tengrinews.kz решила выяснить, правда ли, что на сегодняшний день в прокате совсем нет мультфильмов и детских фильмов на казахском языке.
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК подготовило проект постановления о проекте указа президента РК "О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку»Краткое содержание:Статус: АрхивВерсия проекта: Версия 1 Тип НПА: Постановление Дата создания: 25/09/2023 00:00:00 Публичное обсуждение до: 26/09/2023 Дата запуска онлайн-обсуждения: 26/09/2023 09:35:00 Дата окончания онлайн-обсуждения: 26/09/2023 10:35:00
maxsaf: О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
аааа ну все кердык значит русскому языку в Казахстане приходит окончательный))) куда залезает россия своей неуклюжей медвежьей лапой там значит ничего путного не выйдет а даже хуже станет теперь у нас с русским языком)) до этого если соблюдался баланс-никто русский язык не трогал но и не шибко продвигал, есть и есть, то с его настырным продвижением из москвы логично возникнет антидвижение по еще более его уменьшению во всех сферах жизни республики) и самое интересное такие настроения не из за американских козней возникают просто россия своим неуемным поведением так уже всем насточартела что возникает в обществе отторжение двуязычные казахи активно переходят на пользование только гос языком не знаешь казахский? ну твои проблемы любое российское или пророссийское мнение сразу в штыки камызяков долой мухоряпов неловко высказался-долой федеральный канал хотел что то об истории казахстана снять? нее ребят лучше не приезжайте, интервью никто не даст так посмотришь всего то ничего 2 года прошло а как общество резко политизировалось и ощетинилось) а с больших трибун дааа вроде как токаев за русский язык)))
А Вы покажите мне казаха, который здесь на форуме выступает против русского языка. С нашей стороны( хотя я против противостояния) посыл что нужно учить два языка. с Вашей стороны мы только за русский язык. Поэтому для меня очень ценна реакция Мишани, который признает, что казахи тоже чего то стоят в стране , которая называется Казахстан
Не перекручиваете. Я за два государственных языка. Кто какой язык выберет - тот такой и выучит. Кто хочет выучить оба - выучит оба. Как в Канаде. Здесь меня никто не напрягает учить французский. Но если бы я знал только французский - меня бы не заставляли учить английский. Я сам выбираю, один учить или два.
maxsaf: Но если бы я знал только французский - меня бы не заставляли учить английский. Я сам выбираю, один учить или два.
кстати в Германии примерно тоже самое. Да государственный язык один. Но знать ты его не обязан, зависит правда от статуса. Например, если как я, приехавший с родителями в свои 24-ре года мог его не учить. Прошёл шпрахи, сдал не сдал, роли не играет. Вот когда начинаешь жить и ищешь работу на прожить, приходит понимание. что нужнее. Мне повезло, понимание пришло почти мгновенно и вовремя. Учить язык после 35-ти или 40-ка можно, но уже сложнее. Родственники переехавшие в Германию на 10-ть лет раньше знают отлично разговорный, а вот правописание у них не очень. У их детей с этим ещё хуже, так как они уже толком и по русски разговорный толком не тянут. Ну и результат на социале - дети., кроме одного, самого младшего. Хотя родители пахали как могла, всё здоровье угробили, дом построили, ничего не видели. Жаль даже как то. Я просто к чему, не раз уже эта тема поднималась. Просто если, мне язык нужен, что бы зарабатывать, то я его выучу. А если, и так хорошо, то зачем учить лишнее, мозг загружать не нужной информацией. А кому она (информация) нужная или нет, должен каждый для себя сам решать.
В Казахстане проект закона о русском языке отклонили спустя сутки обсуждения
25 сентября 2023 года на сайте «Открытые НПА» появился документ о подписании договора об организации, которая будет поддерживать и продвигать русский язык в странах Содружества Независимых Государств (СНГ).
Инициатива о создании подобной структуры принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Ее он озвучил еще в декабре 2021 года во время беседы с главой России Владимиром Путиным. В октябре 2022 года эту идею поддержали и другие страны-участницы СНГ. Однако в Казахстане проект был встречен негативно. Убранный в архив документ содержит комментарии, которые пользователи успели оставить под предложением. В нем казахстанцы критично настроены к продвижению русского языка и не считают целесообразным тратить на это государственный бюджет.
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