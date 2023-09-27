Отправлено: - 16:00

maxsaf:

Харош кричать на весь интернет, инфа то секретная, вдруг и правда услышат. Ой, чё будет

Цитата:информация бывает региональная и республиканскаярегиональный уровень мало кто видит и читаетпоэтому часто и проскакивают такие новости без шумихипоехали бы карякин в алматы там бы кипишнулись местные